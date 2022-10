Zes miljoen bierdopjes voor Jac's huis: 'Geweldig, maar meer mag altijd!'

Wat moet je iemand van zeventig jaar oud nou geven? Marcel en dertien vrienden wisten er wel raad mee. De jarige vroeg om bierdopjes voor het goede doel, en die kon hij krijgen ook. Door het hele land haalde de groep bierdopjes op, maar liefst dertig kuub in totaal. Zaterdag dropten ze de dopjes voor het huis van de jarige. “We hebben het uitgerekend, het zijn er zo’n zes miljoen.”

Loïs Verkooijen Geschreven door

“Het begon eigenlijk door Jac zelf”, begint Marcel, een goede vriend en initiatiefnemer. Jac verzamelt namelijk bierdoppen voor het Diabetes Fonds. De container die voor zijn huis staat, waar mensen de dopjes kunnen inleveren, wilde hij het liefst helemaal vol hebben. “En dus vroeg hij bierdoppen voor zijn verjaardag”, legt Marcel uit, “zodat hij de doppen samen met zijn dochter – die zelf diabetes heeft – in kan leveren."

"We kieperen die bakken open en dan klettert alles over de grond"

Dat heeft hij geweten. Jac verwachtte misschien een paar tasjes met doppen van de gasten op zijn feest. Twee quads en twee tractoren met kiepbakken vol met doppen had hij niet verwacht. De quads hebben een symbolische betekenis. “We kennen elkaar namelijk van de quadvereniging”, vertelt Marcel vooraf aan de stunt. Daarna rijden ze met zes miljoen doppen naar het huis van de jarige job, verderop in de straat. “Voor zijn deur kieperen we die bakken open en dan klettert alles over de grond”, zegt hij enthousiast.

"Tin en metaal wordt gescheiden en dat levert geld op"

Het diabetes Fonds begon jaren geleden met de actie en inmiddels worden door heel het land doppen gespaard. In bijna elke stad is een punt waar deze doppen kunnen worden ingeleverd. Voor Tilburg is Jac’s huis het inleveradres. "De doppen worden vervolgens naar de onttinningsfabriek in Leeuwarden gebracht", legt Marcel uit. "Daar wordt het tin gescheiden van het metaal en dat levert geld op wat bij het Diabetes Fonds terechtkomt." Het Fonds investeert dat geld in wetenschappelijk onderzoek.

"De bouwers lusten er natuurlijk wel een tijdens het bouwen, dus we mochten alles meenemen."

De vrienden van Jac belden zonder dat hij het wist de stichting op en reden heel het land door om de bierdoppen bij de verschillende verzamelpunten op te halen. Iedereen heeft zijn bijdragen gedaan, vertelt Marcel. “Ik heb de contacten gelegd. Anderen, die een tractor hebben, zijn de doppen gaan halen.” In Zundert trof de groep een berg Jupiler-dopjes aan: “Daar was de bloemencorso natuurlijk net afgelopen. De bouwers lusten er natuurlijk wel een tijdens het bouwen, dus we mochten alles meenemen.”

"Je wilde toch doppen?"

Terwijl de visite binnenloopt bij Jac, vertrekt driehonderd meter verderop de stoet met de doppen richting de jarige. Marcel feliciteert hem met zijn verjaardag en geeft hem een fles gevuld met doppen. “Je wilde toch doppen?”, vraagt hij aan Jac, “Is dit genoeg?” Jac schudt zijn hoofd. “Kom maar eens mee naar buiten dan”, roept Marcel. Daar komen al snel de eerste wagens vol doppen aanrijden, tot vreugde van Jac. Marcel vertelt later: “Eerst kwamen de quads, maar Jac grapte dat het nog niet genoeg was. Toen kwamen de twee enorme containers die alle dopjes over de vloer gooide. Het was geweldig!” Jac zelf was gelukkig net zo enthousiast: “Geweldig!”, lacht hij boven het geroezemoes van het feest uit. Maar of het genoeg is? “Er mogen er natuurlijk altijd nog meer bijkomen”, lacht hij.

"Morgen opruimen is zo gebeurd"