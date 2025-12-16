Daan (10) zou zomaar eens de nieuwe Mozart of Beethoven kunnen zijn

Komt de nieuwe Mozart of Beethoven uit Den Bosch? Wie weet, want aan muzikaal talent ontbreekt het de tienjarige Daan Pelgrim uit Den Bosch niet. Hij staat zondag als jongste deelnemer in de finale van het Nederlands Blazers Ensemble.

Indrukwekkend De wedstrijd is bedoeld voor blazers en ondersteunende instrumenten. Zo komt het dat hij zelf meespeelt in het blazers ensemble met zijn piano en zijn cello. Zijn concurrenten zijn ook jong, maximaal 18 jaar, maar Daan is met zijn tien jaar de muzikale puppy van het gezelschap, en juist daardoor extra indrukwekkend.

Daan ontdekte op zijn zesde de piano. Daar kwam later de cello bij. Muziek componeren voor meerdere verschillende instrumenten bleek een logisch vervolg. Dat deed hij ook nog eens heel knap, waardoor hij na verschillende voorrondes de concurrentie wegblies en zondag speelt in Tivoli Vredenburg, net als 9 andere finalisten.

"Ik vond het een uitdaging om muziek te schrijven voor verschillende instrumenten. Ze kunnen namelijk niet allemaal even hoog en laag spelen. Je moet hier goed over nadenken", vertelt de muzikale bolleboos.

Kans

De jury is onder indruk van zijn muzikaal verhaal op het podium. Het nummer heet 'Happy to be busy'. "Het beschrijft eigenlijk een gewone dag uit mijn leven. Het begint met wakker worden, dat is rustig en één melodie. Dan ben ik op school en is het druk, je hoort dan verschillende melodieën en instrumenten naast elkaar. Daarna ben ik weer thuis en ga naar bed, dat is weer een melodie en rustig'', legt Daan uit.

Of hij zondag kans maakt weet Daan niet. "Maar je weet het maar nooit. Ik vind het sowieso ongelofelijk dat ik zo ver ben gekomen en voel me nu al een winnaar."