Advocaat Stint-zaak benadrukt: ‘De precieze oorzaak is nooit vastgesteld’

De advocaten van de Stint-directeuren willen een vrijspraak voor hun cliënten. Volgens verdediger Geert‑Jan Knoops is na jarenlang onderzoek nog altijd niet duidelijk wat de precieze oorzaak was van het fatale ongeluk met de Stint in Oss. “Want je kunt alleen veroordelen als een van de twee scenario’s boven redelijke twijfel is komen vast te staan, en dat is niet gebeurd”, zei hij dinsdag na afloop van de zitting in de rechtbank in Den Bosch.

Kim Panhuijzen & Jos Verkuijlen Geschreven door

De vijfde zittingsdag in de Stint-zaak stond volledig in het teken van de verdediging. Maandag eiste het Openbaar Ministerie nog vijf jaar en vier maanden gevangenisstraf tegen de directeuren van de Stint. Dinsdag hielden vier advocaten hun pleidooi, met als duidelijke inzet: vrijspraak op alle onderdelen.

'Twee scenario’s, geen vastgestelde oorzaak'

Volgens Knoops, een van de vier advocaten van de Stint-directeuren, is nooit vastgesteld wat precies heeft geleid tot het fatale ongeluk in Oss. Er zijn meerdere scenario’s onderzocht, waaronder een technische oorzaak en een menselijke fout. “Het is door geen enkele deskundige vastgesteld welk scenario we kunnen aannemen”, zegt hij. “Het scenario dat er toch een menselijke fout is begaan, kun je dus ook niet uitsluiten in deze zaak.” Juist dat maakt veroordeling volgens de verdediging onmogelijk. “Als je beide scenario’s niet kunt uitsluiten, kun je eigenlijk ook niet veroordelen”, stelt Knoops. “Want je kunt alleen veroordelen als een van de twee scenario’s boven redelijke twijfel is komen vast te staan, en dat is niet gebeurd.”

Kritiek op het Openbaar Ministerie

De verdediging verwijt het OM tunnelvisie. Knoops erkent dat de behoefte aan een schuldige begrijpelijk is, maar waarschuwt voor de gevolgen. “De emotie en de behoefte in de samenleving om een schuldige aan te wijzen is begrijpelijk aanwezig”, zegt hij. “Maar die emotie en die behoefte mogen niet zo ver gaan dat je daarmee het bewijs ook als het ware gaat trechteren naar dat doel toe.”