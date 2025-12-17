112-nieuws: Brand bij roeivereniging naast safaripark Beekse Bergen • Auto tegen boom: politie vindt drugs, maar geen bestuurder

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

11:38 Brand bij roeivereniging naast safaripark Beekse Bergen Woensdagochtend is brand uitgebroken in het gebouw van roeivereniging Vidar in Hilvarenbeek. De vlammen slaan uit de voorkant van het ontvangstgebouw. De brand is naast safaripark Beekse Bergen, maar de veiligheidsregio meldt dat de rook niet over het dierenpark trekt. Lees verder

11:07 Auto tegen boom: politie vindt drugs, maar geen bestuurder De politie trof maandagavond in Oud Gastel een auto aan die tegen een boom was geknald. In de auto vonden agenten onder meer drugs. De bestuurder was spoorloos verdwenen. Lees verder

09:59 Bestuurder fatbike veroorzaakt ongeluk en raakt gewond De bestuurder van een fatbike is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Heusdensebrug in Wijk Aalburg. Op de fatbike was een gashendel gemonteerd, dat is verboden. Lees verder

09:07 Fietsster lichtgewond na aanrijding in Sint Anthonis Een meisje is woensdagochtend lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de Boxmeerseweg in Sint Anthonis. Lees verder