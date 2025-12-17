Advertentie
112-nieuws: Brand bij roeivereniging naast safaripark Beekse Bergen • Auto tegen boom: politie vindt drugs, maar geen bestuurder
Vandaag om 11:38
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
11:38
Brand bij roeivereniging naast safaripark Beekse Bergen
Woensdagochtend is brand uitgebroken in het gebouw van roeivereniging Vidar in Hilvarenbeek. De vlammen slaan uit de voorkant van het ontvangstgebouw. De brand is naast safaripark Beekse Bergen, maar de veiligheidsregio meldt dat de rook niet over het dierenpark trekt.
11:07
Auto tegen boom: politie vindt drugs, maar geen bestuurder
De politie trof maandagavond in Oud Gastel een auto aan die tegen een boom was geknald. In de auto vonden agenten onder meer drugs. De bestuurder was spoorloos verdwenen.
09:59
Bestuurder fatbike veroorzaakt ongeluk en raakt gewond
De bestuurder van een fatbike is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Heusdensebrug in Wijk Aalburg. Op de fatbike was een gashendel gemonteerd, dat is verboden.
09:07
Fietsster lichtgewond na aanrijding in Sint Anthonis
Een meisje is woensdagochtend lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de Boxmeerseweg in Sint Anthonis.
05:29
Kledingcontainer in vlammen op in Vlijmen: politie controleert jongeren
Een kledingcontainer aan het Van Greunsvenpark in Vlijmen is dinsdagavond volledig in vlammen opgegaan. Afgelopen week moest de brandweer in het dorp al meerdere keren uitrukken voor brandende containers. Tijdens het blussen heeft de politie een groep jongeren gecontroleerd.
