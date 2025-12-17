Met 200 km/u door Eindhoven: motorrijder gepakt na online stunts
Een 29-jarige man uit Eindhoven moet voor de rechter verschijnen vanwege roekeloos rijgedrag. De motorrijder deelde zelf beelden waarop hij onder meer wheelies maakt, over de stoep rijdt en met snelheden van ruim 200 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurt. De filmpjes plaatste hij op sociale media. De politie heeft zijn motor in beslag genomen.
“Deze beelden werden vele duizenden keren bekeken”, schrijven agenten dinsdagavond op sociale media. “Ze wekten de indruk dat de wegen in Eindhoven een vrijstaat zijn waar dit rijgedrag kan en mag.”
Digitaal onderzoek
De politie startte daarop een digitaal onderzoek en stuitte op meerdere video’s waarop ernstige verkeersovertredingen te zien zijn. Zo is te zien hoe de wegpiraat straatracet, met hoge snelheid over stoepen rijdt en met meer dan 200 kilometer per uur door de bebouwde kom jaagt.
Ook gevaarlijke wheelies op de openbare weg, rechts inhalen en met hoge snelheid langs wegwerkers rijden komen voorbij in de video's van de vlogger.
De bloedsnelle Ducati-motor van de man is in beslag genomen, net als zijn opnameapparatuur.
Motor geveild
Daarnaast is hij zijn rijbewijs voor zes maanden kwijt. De 29-jarige man moet zich bovendien verantwoorden voor de rechter. Het CBR start een onderzoek om te bepalen of hij überhaupt nog geschikt is om motor te rijden.
“Ik ben een gewone jongen die mensen blij wil maken met motorvideo’s”, schrijft de man, op sociale media beter bekend als 4op2vlogs. In een post bevestigt hij dat zijn motor, telefoon, laptop en camera in beslag zijn genomen. Ook stelt hij dat de Ducati uit zijn vlogs inmiddels is geveild door de politie.
De motorrijder is een crowdfunding gestart voor de kosten van zijn motor. “Blijkbaar kunnen ze je huis binnenkomen doordat je vlogs maakt”, schrijft hij. “Mocht je het onzin vinden dat een normale jongen zo hard wordt aangepakt, dan ben je vrij om mij te steunen.”
Inmiddels heeft de motorrijder 1485 euro aan donaties ontvangen. Op zijn account valt te lezen dat de Eindhovenaar dit jaar is begonnen met de vlogs.
Verkeersdoden
Agenten benadrukken dat Brabant ook afgelopen jaar, voor het zoveelste jaar op rij, koploper was als het gaat om het aantal verkeersdoden. “Daarom zetten we ons hard in om dit aantal omlaag te krijgen. Dergelijk rijgedrag wordt niet getolereerd”, aldus de politie.