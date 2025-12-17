Met 200 km/u door Eindhoven: motorrijder gepakt na online stunts

Een 29-jarige man uit Eindhoven moet voor de rechter verschijnen vanwege roekeloos rijgedrag. De motorrijder deelde zelf beelden waarop hij onder meer wheelies maakt, over de stoep rijdt en met snelheden van ruim 200 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurt. De filmpjes plaatste hij op sociale media. De politie heeft zijn motor in beslag genomen.

“Deze beelden werden vele duizenden keren bekeken”, schrijven agenten dinsdagavond op sociale media. “Ze wekten de indruk dat de wegen in Eindhoven een vrijstaat zijn waar dit rijgedrag kan en mag.” Digitaal onderzoek

De politie startte daarop een digitaal onderzoek en stuitte op meerdere video’s waarop ernstige verkeersovertredingen te zien zijn. Zo is te zien hoe de wegpiraat straatracet, met hoge snelheid over stoepen rijdt en met meer dan 200 kilometer per uur door de bebouwde kom jaagt. Ook gevaarlijke wheelies op de openbare weg, rechts inhalen en met hoge snelheid langs wegwerkers rijden komen voorbij in de video's van de vlogger.

De bloedsnelle Ducati-motor van de man is in beslag genomen, net als zijn opnameapparatuur.

De motor van de 29-jarige Eindhovenaar is in beslag genomen door de politie (Foto: Instagram/ Pol_Eindhoven.)