Familie loopt weg bij laatste woord Stint-directeuren
Op de laatste zittingsdag in het strafproces over het fatale Stint-ongeluk bij de rechtbank in Den Bosch kregen directeuren Edwin Renzen en Peter Noorlander het laatste woord. Ze hadden een verklaring voorbereid die Edwin Renzen ging voorlezen. De nabestaanden wilde deze niet horen en liepen vlak voor de laatste woorden de zaal uit.
Voordat de twee directeuren konden beginnen nam de rechter het woord. Hij zei dat de nabestaanden al hadden aangegeven niet bij het laatste woord te willen zijn. Terwijl hij daarover begon liepen de ouders van de omgekomen kinderen al rustig naar buiten.
Toch willen de directeuren hun medeleven betuigen. "Wij hebben de afgelopen dagen goed geluisterd. We hebben gehoord hoe de afgelopen jaren sinds het ongeval beleefd zijn en wat het heeft gedaan. Daar voelen we in mee."
"Het was voor ons erg belangrijk dat dit na zo'n lange periode eindelijk duidelijk is uitgesproken en gehoord."
"Tegelijkertijd is in deze procedure duidelijk geworden dat de strafrechtelijke verdenking een juridisch construct is. En geen beschrijving geeft van wie we werkelijk zijn en hoe we hebben gehandeld."
Ze wijzen op het pleidooi van de advocaten. "Daarin is gezegd wat wij wilden zeggen. En het was voor ons erg belangrijk dat dit na zo'n lange periode eindelijk duidelijk is uitgesproken en gehoord.
"De Stint reageerde toen al nergens meer op."
Op deze laatste zittingsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) stevig uitgehaald naar de verdediging. Volgens justitie is er wel degelijk een causaal verband tussen technische gebreken van de Stint en het ongeluk waarbij meerdere kinderen om het leven kwamen. Van een menselijke fout is volgens het OM geen sprake.
Er werd opnieuw stilgestaan bij het ongeluk zelf. Dat moment zorgde, zoals vaker, voor zichtbare emoties bij de nabestaanden op de publieke tribune. De verdediging haalde daarbij het rapport van deskundige Baan Hofman aan. Volgens Officier van Justitie Patrick Van Hees keek die deskundige slechts naar het allerlaatste moment vóór de botsing en trok hij daaruit onjuiste conclusies.
“De Stint reageerde toen al nergens meer op,” aldus Van Hees. “Het cruciale moment ligt eerder: vlak vóór het rijden door de slagboom.” Volgens de verdediging blijkt uit getuigenverklaringen dat de bestuurster tijdig begon met afremmen, dat dit niet werkte en dat zij wel degelijk de knijprem gebruikte.
"Als je dat niet boven redelijke twijfel kunt vaststellen, kun je daar geen mensen 5,5 jaar voor opsluiten, hoe pijnlijk die uitkomst ook zou zijn.”
Nogmaals herhaalt de verdediging dat het toch echt anders gezien moet worden en dat je de twee directeuren dit ongeluk niet kan aanrekenen.
"Als het OM zegt: dit is de enige oorzaak die we kunnen vinden, de storing in de motorcontroller, dan zegt dat veel. Dat betekent dat justitie alleen maar heeft gezocht naar een oorzaak en daarbij bij de directeuren is uitgekomen. Dan moeten zij het gedaan hebben, en dat lijkt ons een gevaarlijke conclusie", zegt advocaat Geert-Jan Knoops.
"Wat voor mij het meest tekenend is geweest: het OM zei ‘een technisch defect is uitgesloten’. Dat is niet juist. Het is niet aangetoond, dat is wel juist. Het kan er wel degelijk zijn geweest. Neem die zin mee, want die zegt alles: het kan, het is mogelijk geweest. Als je dat niet boven redelijke twijfel kunt vaststellen, kun je daar geen mensen 5,5 jaar voor opsluiten, hoe pijnlijk die uitkomst ook zou zijn.”
De rechtbank gaat ruim te tijd nemen om tot een oordeel te komen. De uitspraak is 13 februari.
Hier lees je alle verhalen over het ongeluk met de Stint in Oss.