Familie loopt weg bij laatste woord Stint-directeuren

Op de laatste zittingsdag in het strafproces over het fatale Stint-ongeluk bij de rechtbank in Den Bosch kregen directeuren Edwin Renzen en Peter Noorlander het laatste woord. Ze hadden een verklaring voorbereid die Edwin Renzen ging voorlezen. De nabestaanden wilde deze niet horen en liepen vlak voor de laatste woorden de zaal uit.

Voordat de twee directeuren konden beginnen nam de rechter het woord. Hij zei dat de nabestaanden al hadden aangegeven niet bij het laatste woord te willen zijn. Terwijl hij daarover begon liepen de ouders van de omgekomen kinderen al rustig naar buiten. Toch willen de directeuren hun medeleven betuigen. "Wij hebben de afgelopen dagen goed geluisterd. We hebben gehoord hoe de afgelopen jaren sinds het ongeval beleefd zijn en wat het heeft gedaan. Daar voelen we in mee."

"Het was voor ons erg belangrijk dat dit na zo'n lange periode eindelijk duidelijk is uitgesproken en gehoord."

"Tegelijkertijd is in deze procedure duidelijk geworden dat de strafrechtelijke verdenking een juridisch construct is. En geen beschrijving geeft van wie we werkelijk zijn en hoe we hebben gehandeld." Ze wijzen op het pleidooi van de advocaten. "Daarin is gezegd wat wij wilden zeggen. En het was voor ons erg belangrijk dat dit na zo'n lange periode eindelijk duidelijk is uitgesproken en gehoord.

"De Stint reageerde toen al nergens meer op."

Op deze laatste zittingsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) stevig uitgehaald naar de verdediging. Volgens justitie is er wel degelijk een causaal verband tussen technische gebreken van de Stint en het ongeluk waarbij meerdere kinderen om het leven kwamen. Van een menselijke fout is volgens het OM geen sprake. Er werd opnieuw stilgestaan bij het ongeluk zelf. Dat moment zorgde, zoals vaker, voor zichtbare emoties bij de nabestaanden op de publieke tribune. De verdediging haalde daarbij het rapport van deskundige Baan Hofman aan. Volgens Officier van Justitie Patrick Van Hees keek die deskundige slechts naar het allerlaatste moment vóór de botsing en trok hij daaruit onjuiste conclusies. “De Stint reageerde toen al nergens meer op,” aldus Van Hees. “Het cruciale moment ligt eerder: vlak vóór het rijden door de slagboom.” Volgens de verdediging blijkt uit getuigenverklaringen dat de bestuurster tijdig begon met afremmen, dat dit niet werkte en dat zij wel degelijk de knijprem gebruikte.

"Als je dat niet boven redelijke twijfel kunt vaststellen, kun je daar geen mensen 5,5 jaar voor opsluiten, hoe pijnlijk die uitkomst ook zou zijn.”