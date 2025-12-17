Gemeente heeft geen plannen voor een azc, toch is het dorp in rep en roer

Wouw is in rep en roer. Er gaan geruchten dat er plannen zijn voor een asielzoekerscentrum aan de Akkerstraat/Plantagebaan in Wouw. Maar: de gemeente zegt helemaal geen plannen te hebben voor een opvanglocatie op die plek. Wat is hier aan de hand?

Van een asielzoekerscentrum is dus helemaal geen sprake. De gemeente wil dat het perceel landbouwgrond blijft, bevestigt een woordvoerder.

Je zou denken dat de gemeente Roosendaal plannen smeedt voor een opvanglocatie voor vluchtelingen. Niets is minder waar. Fe gemeente wil 35 hectare grond langs de A58 kopen als ruilgrond. Die is bedoeld voor boeren die verderop grond moeten inleveren voor onder meer de aanleg van een weg en uitbreiding van het ziekenhuis.

'Hier geen azc', is te lezen op borden aan de rand van Wouw. Er is ook een Facebookpagina actief tegen de komst van een asielzoekerscentrum, waarin onder meer een petitie wordt gedeeld.

Hoe kan zoiets rondgaan?

Een buurtbewoner kwam het gerucht ook ter ore. Hij zag het bericht op zijn tablet. "Iemand zei al, dat is flauwekul", vertelt hij in de buurt van de spandoeken. Hoe kan zoiets rondgaan? "Dat snap ik ook helemaal niet. Het heeft op Facebook gestaan en mensen lezen dat."

Het doet al even de ronde. Op 4 december besprak de lokale politiek het grondonderwerp al eens tijdens een vergadering. Aan de wethouder werd toen gevraagd wat er waar is van de praat. "Het voorstel is klip en klaar waarvoor we het gaan gebruiken", zei wethouder Paul de Beer. "Wat er rondgaat: ik snap niet waar dat vandaan komt."

Toch nemen inwoners het plan van de gemeente niet meteen voor waarheid aan, zo blijkt uit de berichten op Facebookpagina 'Geen azc Heerle'. Beheerder Chantal Vervaart zegt dat het vertrouwen in de gemeente al eens is geschaad bij een eerder plan voor een azc in Heerle, een dorp verderop.

'Vertrouwen is er nog niet'

De gemeente zegt op de plek ruilgrond te 'beogen', wat volgens Chantal ruimte laat om het plan uiteindelijk nog over een andere boeg te kunnen gooien. "Het vertrouwen is er toch nog niet", zegt ze. Vervaart hoopt dat daar donderdagavond verandering in komt. Dan praten gemeenteraadsleden nog een keer over de grondaankoop en valt er een besluit.

Raadslid Eric de Regt (Lijst de Regt) merkt duidelijk dat er verwarring heerst in het dorp. Hij wordt er zelf regelmatig op aangesproken, vertelt hij. Daarom wil hij het gerucht snel de wereld uit helpen.

Vragen gesteld

Hij laat weten donderdag tijdens de raadsvergadering een 'amendement' voor te stellen, zodat wordt vastgelegd dat de grond echt alleen als landbouwgrond gebruikt gaat worden. Daarnaast heeft hij maandag raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de grondaankoop en de geruchtenstroom.

De Regt verwacht dat er niets waar is van de roddel. "De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zeggen zelf dat er geen plannen zijn voor een azc, dus ik ga er vanuit dat dit niet gebeurt. En als ze met de grond iets anders willen, dan is daar een bestemmingsplanwijziging voor nodig, dan hebben wij als raad hier altijd het laatste woord over."