Na flinke kritiek mag je op het terras in Breda toch staand wat drinken

Het blijft toch toegestaan om met een drankje in de hand te staan op het terras in Breda. De gemeente Breda heeft na bezwaren van horecaondernemers het nieuwe terrassenbeleid aangepast.

Eind oktober kwam Breda met een aangescherpt plan waarin gasten op het terras verplicht moesten zitten. Volgens de gemeente zou staand drinken risico’s opleveren in de binnenstad. Daarom werd zitten op een terrasstoel of op een kruk bij een statafel verplicht.

Politie-agent spelen

De gemeente kon niet duidelijk uitleggen wat de risico’s van staand drinken waren. De kroegbazen stonden op hun achterste benen. Ze vreesden voor toestanden zoals tijdens de coronaperiode, waarin ze op het terras ‘politieagent’ moesten spelen.

In totaal maakte 28 ondernemers, bewoners en organisaties bezwaar tegen de terrasverordening van de gemeente. Daarop heeft Breda deze regel teruggedraaid.

“Op basis van de zienswijzen en aanvullende gesprekken hebben we nog eens goed naar onderdelen van de concept verordening gekeken. We hebben een aantal punten aangepast”, aldus horecawethouder Arnoud van Vliet woensdag.

Op deze manier hoopt Breda de horecaondernemers tegemoet te komen en de stad gastvrij te houden.