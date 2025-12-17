Politie heeft C2000-systeem nog altijd niet op orde, moet mogelijk betalen

De Arbeidsinspectie stelt vast dat de politie nog steeds niet voldoet aan de gestelde eisen voor het gebruik van het communicatiesysteem C2000. Dat betekent dat de politie waarschijnlijk de dwangsom die de Inspectie daar vorig jaar voor oplegde, moet betalen.

Verbindingsproblemen en storingen Met het C2000-systeem communiceren de hulp- en veiligheidsdiensten met elkaar. Het systeem kampt volgens de Nederlandse Politiebond (NPB) met verbindingsproblemen, vertragingen, storingen bij piekbelasting en een beperkte compatibiliteit met nieuwe communicatietechnologieën en dat zorgt voor 'acute operationele risico's en levensgevaarlijke situaties'.

Al in september 2023 eiste de Arbeidsinspectie dat de politie problemen met het systeem zou verhelpen. Dat gebeurde na een gezamenlijke klacht van vier politievakbonden. Omdat de Inspectie onvoldoende verbetering zag, legde zij in 2024 een last onder dwangsom op .

Een landelijke storing legde het C2000-systeem afgelopen jaarwisseling urenlang plat. Centralisten konden op de meldkamer niet spreken met hulpverleners op straat. Daardoor wisten agenten bijvoorbeeld niet dat er in Brabant iemand met een mes over straat liep.

Mogelijk gevaarlijke situaties

In lijn met de NPB stelt de Inspectie dat als 'goede communicatie' onmogelijk is, dat kan leiden tot onveilige of zelfs gevaarlijke situaties voor politiemensen en omgeving. Daarom eist de Inspectie dat 'iedereen wordt geïnformeerd, geïnstrueerd en getraind, vooral met het oog op crisissituaties'.

Dat is de politie dus niet gelukt. Zo weten niet alle werknemers 'hoe te handelen als het communicatiesysteem niet adequaat functioneert', aldus de Inspectie.

Dwangsom

De dwangsom bedraagt 325.000 euro per twee maanden met een maximum van 975.000 euro. De Inspectie maakt later bekend of de politie daadwerkelijk moet betalen, of misschien nog meer tijd krijgt.