Falend C2000-systeem: minister hoopt onder dwangsom uit te komen

De problemen met het communicatiesysteem C2000 zijn mogelijk pas over twee jaar opgelost. “Dit kan niet van de ene op de andere dag.” Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel zei dit dinsdagmiddag in de Tweede Kamer.

In het parlement werden vragen gesteld over de dwangsom die de politie is opgelegd wegens de voortdurende haperingen. Die problemen werden in de zomer van 2023 duidelijk toen Omroep Brabant ontdekte dat de politie tijdens Paaspop in Schijndel grote problemen met de communicatie had.

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie doet de politie te weinig om de problemen op te lossen. Daarom is nu een dwangsom van 325.000 euro opgelegd. Het bedrag kan iedere twee maanden oplopen, tot een maximum van bijna 1 miljoen euro.

Minister Van Weel heeft goede hoop dat de politie het bedrag niet hoeft te betalen. Hij vindt wel dat de politie te weinig doet om de kwestie op te lossen. Volgens hem moet ze meer doen aan voorlichting. De politie liet vorige week in een reactie op de dwangsom nog weten dat ze al 'volop bezig is met het verbeteren van de opleiding, voorlichting en training over correct gebruik van C2000'.

Ondertussen wordt volgens Van Weel wel hard gewerkt aan de aanpak van blinde vlekken, locaties in ons land waar hulpdiensten geplaagd worden door haperende verbindingen. C2000 werkt daar niet of nauwelijks door onder meer zonnepanelen of bepaalde elektrische luchtverfrissers, zo lichtte Van Weel toe. Die verfrissers zijn niet meer verkrijgbaar.

De zonnepanelen en verfrissers storen op het C2000-netwerk, omdat ze niet goed gemaakt zijn.