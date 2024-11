Dwangsom voor politie na falend C2000-systeem bij onder andere Paaspop

Vanwege de problemen met communicatiesysteem C2000 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie de politie een dwangsom opgelegd. Het gaat om een bedrag van 325.000 euro. Volgens een woordvoerder van de inspectie doet de politie te weinig om de kwestie op te lossen. De problemen met het systeem werden in de zomer van 2023 duidelijk toen Omroep Brabant ontdekte dat de politie tijdens Paaspop grote problemen met de communicatie had.

“Dit is superzorgelijk en heel erg gevaarlijk”, zei Maarten Brink toen namens vier politievakbonden na de problemen met C2000 op Paaspop.

De dwangsom van 325.000 euro die vrijdag is opgelegd wordt geïnd als over zestien weken nog steeds niet aan de eisen van de inspectie is voldaan. Het bedrag kan iedere twee maanden oplopen tot een maximum van bijna 1 miljoen euro.

De politie is teleurgesteld over de opgelegde dwangsom omdat ze vindt dat ze al 'volop bezig is met het verbeteren van de opleiding, voorlichting en training over correct gebruik van C2000'.

Voor de problemen in Schijndel haperde het systeem meerdere keren in Brabant. Half maart 2023 kregen agenten in Bergen op Zoom geen contact met de meldkamer tijdens een arrestatie. Eerder die maand viel het C2000-netwerk meermaals uit tijdens een achtervolging van drie overvallers in Rijsbergen. Levensgevaarlijk, noemde de politiebond dat destijds.

