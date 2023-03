Problemen met politiesysteem rond klopjacht onderzocht: 'Heel ernstig'

De politie zoekt uit wat er nu precies aan de hand was met het communicatiesysteem C2000, na klachten over het functioneren ervan bij een klopjacht op drie overvallers in Rijsbergen. Dat laat een woordvoerder van de korpsleiding van de Nationale Politie vrijdag weten in reactie op berichten van politiebond ACP. Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt de problemen 'heel ernstig'.

De bond liet donderdagavond weten contact te hebben gezocht met de korpsleiding vanwege het slechte functioneren van het communicatiesysteem C2000 bij de klopjacht.

"C2000 moet gewoon functioneren. Het is van groot belang voor hulpverleners", laat een woordvoerder van het ministerie weten. Het ministerie vindt het daarom goed dat de politie en de meldkamers het probleem 'met urgentie' onderzoeken.

Slechte communicatie

Door het wegvallen van verbindingen zouden de agenten niet goed met elkaar hebben kunnen communiceren. "Als je met ruim zeventig mensen van verschillende diensten samenwerkt, onder wie ook Belgische collega's, zoals donderdagavond in Rijsbergen, moet je over betrouwbare communicatie kunnen beschikken. Zeker omdat we er rekening mee hielden dat de overvallers mogelijk vuurwapengevaarlijk waren", zei ACP-voorzitter Wim Groeneweg.

Dekkingsproblemen

De woordvoerder van de korpsleiding laat vrijdag weten dat bekend is dat er dekkingsproblemen waren in het gebied, onder meer omdat het in het grensgebied ligt. Er zijn echter maatregelen getroffen, waaronder een verbetering van de dekkinggraad, waarmee de problemen tot het verleden zouden moeten behoren, aldus de woordvoerder.

Wat er donderdagavond is gebeurd, wordt uitgezocht. "We kijken of het een dekkingsprobleem was, of bijvoorbeeld een technische storing of een organisatorische fout als te veel gespreksgroepen op een bepaalde frequentie. Dat kan het systeem ook niet aan."

Bij de politieactie werden drie verdachten van een overval op een wapenwinkel in het Belgische Nieuwmoer aangehouden. De verdachten waren na de overval met een auto naar Rijsbergen gevlucht en zijn daar aangehouden.

