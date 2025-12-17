Kan Van Gerwen toeslaan op WK? 'Hij ligt er waarschijnlijk snel uit'
Voor Michael van Gerwen start donderdagavond het WK darts met een wedstrijd tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Is de Vlijmenaar na een tegenvallend jaar nog wel een kanshebber voor de wereldtitel? “Als hij zijn vorm weet te vinden, kan Van Gerwen ver komen”, denkt de Tilburgse darter Jeffrey Sparidaans (32).
Van Gerwen is volgens Sparidaans niet de topfavoriet voor de eindzege. De Tilburger heeft de Engelse titelverdediger Luke Littler bovenaan zijn lijstje staan. “Er doen dit jaar voor het eerst 128 darters mee aan het WK en iedereen doet mee vanaf de eerste ronde. Dat kan voor extra druk zorgen en daarmee voor verrassingen. Ik hoop dat Van Gerwen ver komt. Als hij het WK goed start, dan kan hij groeien in het toernooi.”
Sparidaans heeft veel vertrouwen in twee andere Nederlanders. “Danny Noppert is in goede vorm en het zou kunnen dat hij ver gaat komen. Als Gian van Veen goed gooit, kan hij het iedereen lastig maken."
Onlangs deed hij mee aan het WK van de World Darts Federation (WDF). “Maar mijn grootste doel is het WK van de Professional Darts Corporation (PDC). Twee jaar geleden was ik er dicht bij, maar kwam ik net tekort. Om daar te staan met die sfeer lijkt me geweldig.”
"Die ligt er waarschijnlijk al snel uit."
Danny van Trijp (28) uit Etten-Leur denkt dat Van Gerwen weinig kans heeft om net als vorig jaar de finale te halen. “Nee, die ligt er waarschijnlijk al snel uit. Ik weet niet precies hoe zijn schema eruitziet, maar dat is ook niet zo belangrijk. Als je meedoet aan een WK, kun je darten. Ik zie Luke Littler en Luke Humphries als de kandidaten voor de finale.”
Ook Van Trijp, die in 2022 op het PDC-WK stond, verwacht veel van Noppert en Van Veen. “Ik hoop ook dat mijn trainingsmaat Wesley Plaisier het goed gaat doen. Je hebt daarnaast veel jonge gasten die goed kunnen gooien. Maar op een WK is het altijd anders, het is veruit het grootste toernooi van de wereld. Je speelt voor een miljoen pond, dat is een aardige druk.”
"Hij heeft het meeste talent van allemaal."
Alexander Merkx (31) uit Hapert gaf onlangs tegenover Omroep Brabant aan Michael van Gerwen te hebben ingevuld als winnaar. “Ik wilde iets anders doen dan de meeste mensen. Samen met Littler heeft hij het meeste talent van allemaal. De loting is gunstig en als het goed valt, kan hij groeien in het toernooi. Hoe langer de wedstrijd, hoe moeilijker hij te pakken is.”
Tour Card
Alle drie de darters proberen komende januari tijdens de Q-School van de PDC een Tour Card te veroveren. Daarmee spelen ze de komende twee jaar vloertoernooien van de bond en neemt de kans op deelname aan televisietoernooien toe. Of ze nu wel of geen Tour Card hebben, hovenier Sparidaans, pakketbezorger Van Trijp en camperverkoper Merkx blijven darten op hoog niveau combineren met hun werk.