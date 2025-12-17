Kan Van Gerwen toeslaan op WK? 'Hij ligt er waarschijnlijk snel uit'

Voor Michael van Gerwen start donderdagavond het WK darts met een wedstrijd tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Is de Vlijmenaar na een tegenvallend jaar nog wel een kanshebber voor de wereldtitel? “Als hij zijn vorm weet te vinden, kan Van Gerwen ver komen”, denkt de Tilburgse darter Jeffrey Sparidaans (32).

Van Gerwen is volgens Sparidaans niet de topfavoriet voor de eindzege. De Tilburger heeft de Engelse titelverdediger Luke Littler bovenaan zijn lijstje staan. “Er doen dit jaar voor het eerst 128 darters mee aan het WK en iedereen doet mee vanaf de eerste ronde. Dat kan voor extra druk zorgen en daarmee voor verrassingen. Ik hoop dat Van Gerwen ver komt. Als hij het WK goed start, dan kan hij groeien in het toernooi.”

Sparidaans heeft veel vertrouwen in twee andere Nederlanders. “Danny Noppert is in goede vorm en het zou kunnen dat hij ver gaat komen. Als Gian van Veen goed gooit, kan hij het iedereen lastig maken."

Onlangs deed hij mee aan het WK van de World Darts Federation (WDF). “Maar mijn grootste doel is het WK van de Professional Darts Corporation (PDC). Twee jaar geleden was ik er dicht bij, maar kwam ik net tekort. Om daar te staan met die sfeer lijkt me geweldig.”