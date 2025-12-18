Niels Vink geëmotioneerd na titel: 'Zonder hem had ik dit nooit bereikt'

Niels Vink noemde de titel Parasportman van het Jaar woensdagavond een enorme eer. De 23-jarige rolstoeltennisser uit Helmond was tijdens het NOC*NSF Sportgala niet alleen blij, maar ook heel emotioneel. Zijn trainer en goede vriend Hans-Jurgen Striek overleed namelijk in september van dit jaar. “Honderd procent zeker draag ik deze prijs aan hem op, duizend procent zelfs.”

Tijdens de speech na zijn winst op Papendal had Vink het moeilijk. Hij vocht tegen de tranen en was in gedachten bij Striek, de trainer waar hij op 15-jarige leeftijd mee aan de slag ging. “Hij sprak al direct uit dat hij in mij een heel goede tennisser zag. Ik zag dat zelf niet zo. Hij was erbij op mijn eerste juniorentoernooi en ook tijdens al die andere toernooien. Alles heb ik samen met hem meegemaakt.”

"Zijn vrouw deed de deur open met tranen in haar ogen, toen kwam het nieuws bij mij binnen.”

Na zijn winst op de US Open dit jaar hoorde Vink dat zijn trainer niet meer kon genezen van een hersentumor. Het nieuws kwam enorm hard binnen bij de beste rolstoeltennisser ter wereld.

“Ik wilde hem mijn prijs laten zien en had spulletjes meegenomen. Zijn vrouw deed de deur open met tranen in haar ogen, toen kwam het nieuws bij mij binnen.” Striek overleed in september van dit jaar. Vink verloor daarmee zijn trainer, maar ook een vriend. “Zonder hem had ik dit nooit bereikt. De speech was emotioneel voor mij, ik zat daar de hele tijd mee in mijn hoofd. Het laat wel zien hoe belangrijk hij voor mij was.”

