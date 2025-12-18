Motor stuntvlogger geveild: zo kan ook jouw auto na overtreding verdwijnen

Na gevaarlijk rijgedrag niet alleen een boete, maar ook je auto, motor of busje kwijtraken: het gebeurt in Nederland tienduizenden keren per jaar. En niet iedereen krijgt zijn voertuig daarna weer terug. Ook de motor van een Eindhovense vlogger werd afgepakt nadat hij beelden van ernstige verkeersovertredingen online had gezet. Nog voor de rechter zich over de zaak boog, was de motor al verkocht.

Met ruim 200 kilometer per uur door de bebouwde kom scheuren, op hoge snelheid over de stoep langs voetgangers rijden en wheelies maken op de openbare weg. Het is slechts een greep uit de overtredingen die de politie aantrof op de socialemediakanalen van de Eindhovenaar, op sociale media beter bekend als 4op2vlogs. “Deze beelden werden vele duizenden keren bekeken. Ze wekten de indruk dat de wegen in Eindhoven een vrijstaat zijn waar dit rijgedrag kan en mag”, schreven agenten dinsdagavond op sociale media. Motor al eerder afgepakt

Hoewel het politieonderzoek pas onlangs is afgerond, werd de motor van de vlogger al veel eerder in beslag genomen. Op zijn eigen sociale media is te zien dat de 29-jarige Eindhovenaar in oktober al meldt dat zijn motor is afgepakt. In diezelfde periode verschijnt hij echter in video’s op een andere motor. Opvallend is dat in de video’s op zijn nieuwe motor de snelheidsmeter consequent wordt geblurd. In oudere video’s was dat nog niet het geval. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt aan Omroep Brabant dat de eerder afgepakte motor van de vlogger inmiddels onder de hamer is gekomen en een nieuwe eigenaar heeft.

De motor van de 29-jarige Eindhovenaar is in beslag genomen door de politie (Foto: Instagram/ Pol_Eindhoven.)

Dagelijkse praktijk

Volgens een woordvoerder is die keuze gemaakt omdat de motor in de vlogs duidelijk en herkenbaar in beeld was. Daarmee speelde het voertuig een directe rol bij het plegen van strafbare feiten. Dat het OM in dergelijke gevallen tot inbeslagname overgaat, is volgens de woordvoerder geen uitzondering, maar dagelijkse praktijk. De officier van justitie bepaalt wat er met in beslag genomen goederen gebeurt: vernietigen, bewaren, verkopen of teruggeven aan de eigenaar. Het langdurig opslaan van in beslag genomen spullen is duur en de waarde van een afgepakt voertuig wordt alleen maar minder. “De motor is geveild om de hoogst mogelijke waarde te realiseren en omdat we anders met stallingskosten blijven zitten”, legt een woordvoerder uit.

In beslag genomen motoren, fietsen en brommers worden uitgeladen bij het depot van Domein Roerende Zaken (Foto: Domein Roerende Zaken.)