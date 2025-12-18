Motor stuntvlogger geveild: zo kan ook jouw auto na overtreding verdwijnen
Na gevaarlijk rijgedrag niet alleen een boete, maar ook je auto, motor of busje kwijtraken: het gebeurt in Nederland tienduizenden keren per jaar. En niet iedereen krijgt zijn voertuig daarna weer terug. Ook de motor van een Eindhovense vlogger werd afgepakt nadat hij beelden van ernstige verkeersovertredingen online had gezet. Nog voor de rechter zich over de zaak boog, was de motor al verkocht.
Met ruim 200 kilometer per uur door de bebouwde kom scheuren, op hoge snelheid over de stoep langs voetgangers rijden en wheelies maken op de openbare weg. Het is slechts een greep uit de overtredingen die de politie aantrof op de socialemediakanalen van de Eindhovenaar, op sociale media beter bekend als 4op2vlogs.
“Deze beelden werden vele duizenden keren bekeken. Ze wekten de indruk dat de wegen in Eindhoven een vrijstaat zijn waar dit rijgedrag kan en mag”, schreven agenten dinsdagavond op sociale media.
Motor al eerder afgepakt
Hoewel het politieonderzoek pas onlangs is afgerond, werd de motor van de vlogger al veel eerder in beslag genomen. Op zijn eigen sociale media is te zien dat de 29-jarige Eindhovenaar in oktober al meldt dat zijn motor is afgepakt. In diezelfde periode verschijnt hij echter in video’s op een andere motor.
Opvallend is dat in de video’s op zijn nieuwe motor de snelheidsmeter consequent wordt geblurd. In oudere video’s was dat nog niet het geval. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt aan Omroep Brabant dat de eerder afgepakte motor van de vlogger inmiddels onder de hamer is gekomen en een nieuwe eigenaar heeft.
Dagelijkse praktijk
Volgens een woordvoerder is die keuze gemaakt omdat de motor in de vlogs duidelijk en herkenbaar in beeld was. Daarmee speelde het voertuig een directe rol bij het plegen van strafbare feiten.
Dat het OM in dergelijke gevallen tot inbeslagname overgaat, is volgens de woordvoerder geen uitzondering, maar dagelijkse praktijk. De officier van justitie bepaalt wat er met in beslag genomen goederen gebeurt: vernietigen, bewaren, verkopen of teruggeven aan de eigenaar.
Het langdurig opslaan van in beslag genomen spullen is duur en de waarde van een afgepakt voertuig wordt alleen maar minder. “De motor is geveild om de hoogst mogelijke waarde te realiseren en omdat we anders met stallingskosten blijven zitten”, legt een woordvoerder uit.
De rechtbank beoordeelt tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak nog of het afpakken van de motor terecht is geweest. "Mocht het in deze zaak onterecht zijn, dan krijgt de eigenaar de opbrengst teruggestort", laat het OM weten. "Anders gaat het in de staatskas."
Onteigenen en daarna verkopen kan bijvoorbeeld bij spullen die zijn aangeschaft met crimineel geld of die zijn gebruikt bij het plegen van strafbare feiten. Die bevoegdheid ligt niet alleen bij het OM. Ook instanties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Belastingdienst kunnen goederen in beslag nemen en laten veilen.
Hoe zit het met de verdere afhandeling?
De afhandeling van in beslag genomen goederen is in handen van Domeinen Roerende Zaken (DRZ), de rijksdienst die verantwoordelijk is voor het bewaren, verwerken en verkopen van afgepakte spullen. Verspreid over het land heeft DRZ grote opslaglocaties waar de spullen tijdelijk worden bewaard.
De Eindhovense vlogger is zijn rijbewijs voor zes maanden kwijt en moet nog voor de rechter verschijnen. Ook start het CBR een onderzoek om te bepalen of hij überhaupt nog motor mag rijden.