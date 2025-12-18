Vliegtuig kon niet landen door drone boven Eindhoven Airport

Een vlucht die woensdagavond zou moeten landen op Eindhoven Airport, is uiteindelijk uitgeweken naar Amsterdam vanwege een drone in het luchtruim. Een andere vlucht liep vertraging op door de drone.

Het vliegtuig dat uitweek naar Amsterdam kwam vanuit Alicante. Het gaat om HV6624. Een vliegtuig vanuit Málaga (HV6652) liep vertraging op door de drone en landde een kwartiertje later op het vliegveld.

“De vliegveiligheid staat voorop als wij een drone in het luchtruim denken te zien. Drones rond een vliegveld zijn niets nieuws natuurlijk”, zegt een woordvoerder van Vliegbasis Eindhoven. Volgens de woordvoerder is de vlucht vanuit Alicante de enige uitgeweken vlucht.

Drone boven Eindhoven Airport

Drones rondom vliegvelden zijn inderdaad niets nieuws, ook niet in Eindhoven. Op zaterdagavond 22 november werd het vliegverkeer enkele uren stilgelegd na meldingen van meerdere drones boven Eindhoven Airport.

Door de verstoring van het luchtruim konden vliegtuigen niet opstijgen en landen, omdat de drones voor een gevaarlijke situatie zorgden.

