Drones in het luchtruim: dit gebeurde er afgelopen weken in Brabant
Op camerabeelden van op vliegbasis Volkel zijn donderdagmiddag mogelijk twee drones gezien. Het is niet de eerste keer dat er op de vliegbasis en op andere plekken in de provincie objecten in de lucht worden gespot. Dit zijn alle dronemeldingen van de laatste weken op een rij.
Drone boven vliegbasis Gilze-Rijen
Op woensdagavond 5 november rond zes uur kwam er bij de Koninklijke Luchtmacht een melding binnen van een mogelijke drone boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen, de helikoptervliegbasis van de Luchtmacht. Hier staan Apache-gevechtshelikopters en de Chinooks en Cougars, beide transporthelikopters.
In eerste instantie sprak de luchtverkeersleiding van 'mogelijke spionage'. De marechaussee zei later dat zij geen aanleiding voor spionage hadden in Gilze-Rijen, omdat het om een kleinere drone ging die niet in formatie vloog. De mogelijke drone bij Gilze-Rijen is nooit neergehaald en daarom werd er geen verder onderzoek gedaan.
Tien drones boven vliegbasis Volkel
Meer dan twee weken zonder meldingen gingen voorbij, tot vrijdagavond 21 november. Bewakers van vliegbasis Volkel zagen daar tussen zeven en negen uur met het blote oog eerst vijf en later tien drones vliegen. Vliegbasis Volkel is de thuisbasis van de F-35 gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht. Volgens bronnen liggen er ook Amerikaanse kernwapens, al bevestigt Nederland dat officieel niet.
Personeel van de Koninklijke Luchtmacht heeft vanaf de grond wapens ingezet om de drones neer te halen. Er zou volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee op de drones geschoten zijn. Met wat voor wapens en op wat voor manier er ingegrepen is, wilde demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans uit Oisterwijk niet zeggen vanwege veiligheidsredenen.
De drones boven Volkel zijn weggevlogen en later niet meer teruggevonden. Defensie doet verder onderzoek naar wat voor drones het waren en wie erachter zat, maar dat is volgens de minister erg lastig als er geen drones zijn neergehaald. "Maar een amateur met een drone is niet het eerste waar je aan denkt", zei hij na de melding boven vliegbasis Volkel.
Drones boven Eindhoven Airport
Na meldingen van meerdere drones boven Eindhoven Airport werd het vliegverkeer daar op zaterdagavond 22 november enkele uren stilgelegd. Door de verstoring van het luchtruim konden vliegtuigen niet opstijgen en landen, omdat de drones voor een gevaarlijke situatie zorgden.
Staatssecretaris Tuinman zei een dag later dat de drones boven de luchthaven 'kleine drones waren die je gewoon bij de MediaMarkt kunt kopen'. Hij begon twee keer over kwajongens, die hij waarschuwde niet 'met een krat bier' een grap uit te halen boven de luchtbasis of het vliegveld.
Op Eindhoven Airport was het die avond een chaos. Toen de luchthaven sloot, belandden reizigers in de kou op straat of in de parkeergarage. De luchthaven zei de situatie later te betreuren en doet onderzoek naar wat er misging.
Wéér drones boven vliegbasis Volkel
Waar er die zaterdagavond veel aandacht naar de drones boven Eindhoven Airport ging, bleek een dag later dat er die avond ook opnieuw drones waren gezien boven vliegbasis Volkel. "Er is een aantal drones daadwerkelijk over het hek gevlogen in Volkel. Ze zijn verjaagd", zei staatssecretaris Tuinman daarover.
Op wat voor manier de drones zijn verjaagd, ging hij niet in. Maar er zijn geen resten gevonden en er is niks geruimd bij de vliegbasis en de luchthaven. Demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans zei later dat Defensie niet het beeld had dat de drones boven vliegbasis Volkel op deze vrijdag- en zaterdagavond wapens bij zich hadden. Waar hij dat op baseerde, werd niet duidelijk.
Mogelijk voor de derde keer drones bij vliegbasis Volkel
Bij vliegbasis Volkel zijn donderdagmiddag rond kwart voor vijf mogelijk weer twee drones gezien op camerabeelden. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigde dat. Op basis van de camerabeelden kon hij nog niet zeggen of het daadwerkelijk om drones ging.
Volgens ooggetuigen vloog er donderdagavond urenlang een Apache gevechtshelikopter zonder verlichting boven de vliegbasis. Een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht bevestigde dat er met een helikopter naar de mogelijke drones is gezocht toen er beweging op camerabeelden werd gezien. "Er is niet geschoten. De helikopters zijn alleen gebruikt om mogelijke drones op te sporen", vertelt de woordvoerder. Defensie doet verder onderzoek naar de dronemelding.
