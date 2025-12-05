Drones in het luchtruim: dit gebeurde er afgelopen weken in Brabant

Op camerabeelden van op vliegbasis Volkel zijn donderdagmiddag mogelijk twee drones gezien. Het is niet de eerste keer dat er op de vliegbasis en op andere plekken in de provincie objecten in de lucht worden gespot. Dit zijn alle dronemeldingen van de laatste weken op een rij.

Drone boven vliegbasis Gilze-Rijen

Op woensdagavond 5 november rond zes uur kwam er bij de Koninklijke Luchtmacht een melding binnen van een mogelijke drone boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen, de helikoptervliegbasis van de Luchtmacht. Hier staan Apache-gevechtshelikopters en de Chinooks en Cougars, beide transporthelikopters.

In eerste instantie sprak de luchtverkeersleiding van 'mogelijke spionage'. De marechaussee zei later dat zij geen aanleiding voor spionage hadden in Gilze-Rijen, omdat het om een kleinere drone ging die niet in formatie vloog. De mogelijke drone bij Gilze-Rijen is nooit neergehaald en daarom werd er geen verder onderzoek gedaan.

Tien drones boven vliegbasis Volkel

Meer dan twee weken zonder meldingen gingen voorbij, tot vrijdagavond 21 november. Bewakers van vliegbasis Volkel zagen daar tussen zeven en negen uur met het blote oog eerst vijf en later tien drones vliegen. Vliegbasis Volkel is de thuisbasis van de F-35 gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht. Volgens bronnen liggen er ook Amerikaanse kernwapens, al bevestigt Nederland dat officieel niet.

Personeel van de Koninklijke Luchtmacht heeft vanaf de grond wapens ingezet om de drones neer te halen. Er zou volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee op de drones geschoten zijn. Met wat voor wapens en op wat voor manier er ingegrepen is, wilde demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans uit Oisterwijk niet zeggen vanwege veiligheidsredenen.

De drones boven Volkel zijn weggevlogen en later niet meer teruggevonden. Defensie doet verder onderzoek naar wat voor drones het waren en wie erachter zat, maar dat is volgens de minister erg lastig als er geen drones zijn neergehaald. "Maar een amateur met een drone is niet het eerste waar je aan denkt", zei hij na de melding boven vliegbasis Volkel.