Jubileumstress in Oudenbosch: nu problemen met lichtshow

Het 750-jarig jubileum van Oudenbosch kent opnieuw tegenslag. De lichtshow op de basiliek, bedoeld als feestelijke afsluiting van de jubileumfestiviteiten, ging woensdagavond door een technisch probleem niet door. Ruim driehonderd bezoekers gingen een tikje teleurgesteld weer naar huis. "Een kabel werkte niet, waardoor de tweede projector het niet deed", legt de organisatie uit.

''We hadden technische problemen'', vertelt Eefje Vugts, bedenker van het visueel verhaal, tegen ZuidWest TV , ''De tweede projector deed het niet. Dit zorgde ervoor dat de helft van de basiliek niet verlicht kon worden. Dat is écht enorm jammer.''

De lichtshow was bedoeld als afsluiting van het jubileumjaar. Een erg belangrijk moment voor het dorp. Vooral na de gebeurtenissen van afgelopen zomer. Toen bleek de penningmeester van de organisatie tienduizenden euro's te hebben verduisterd. De organisatie liet destijds het eindfeest doorgaan, maar dan in versoberde vorm.

Ondanks deze tegenslag wilde de organisatie het jubileumjaar niet ongemerkt laten eindigen en koos het daarom voor een feestelijke, maar betaalbare afsluiting. Vugts heeft er buikpijn van dat ze alle bezoekers naar huis moest sturen. "Gelukkig komen ze uit de buurt en pakten ze het sportief op. Veel bezoekers zeiden dat ze donderdagavond gewoon terugkomen."