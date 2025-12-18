78 kilo cocaïne ontdekt tussen ananassen bij koelbedrijf in Breda

Bij een koelopslagbedrijf in Breda is dinsdag een flinke hoeveelheid cocaïne gevonden. De douane trof in totaal 78 kilo van de drug aan, verstopt in dozen met ananas. Het ging om 430 pakketten met verdovende middelen.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf zelf niets met de smokkel te maken. De drugs werden ontdekt tijdens een reguliere controle van de douane, die zich richtte op pallets met ananasdozen uit Costa Rica die maandag in de haven van Antwerpen waren gelost.

Het is niet de eerste keer dat criminelen drugs verstoppen in fruit of andere goederen van bedrijven die er helemaal niets mee te maken hebben. De autoriteiten onderzoeken nu waar de cocaïne vandaan komt en wie erachter zit.