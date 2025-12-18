Drie mannen opgepakt voor zware mishandeling van Duke (21) in Den Bosch

Drie Bosschenaren zijn woensdag opgepakt voor de zware mishandeling van de 21-jarige Duke Barning op de Elfde van de Elfde in Den Bosch. Het gaat om drie mannen van 18, 18 en 19 jaar. Zij meldden zich woensdag op het politiebureau.

Het drietal is verhoord over hun mogelijke rol in de zware mishandeling op 11-11 in Den Bosch . De jongemannen zijn nog verdachten in de zaak, maar zijn wel weer op vrije voeten.

Zware mishandeling in Den Bosch

De 21-jarige Duke Barning werd op de Elfde van de Elfde mishandeld na een woordenwisseling met een groepje in een café. De groep mannen trok het slachtoffer op de grond en schopte en stampte hem op zijn hoofd.

Tijdens de mishandeling is er een gat in het hoofd van Duke geslagen, is zijn oogkas gebroken en zit zijn kaak nu op slot. Hij heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen en heeft nog altijd veel last van de mishandeling.