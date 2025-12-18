ASML steekt tientallen miljoenen in bereikbaarheid van de regio

ASML investeert 93 miljoen euro in het beter bereikbaar maken van de Brainportregio. Het geld gaat naar onder meer naar de aanleg van nieuwe fietspaden, het openbaar vervoer en de ontwikkeling van het nieuwe ondergrondse busstation bij station Eindhoven Centraal. De flinke zak met geld komt bovenop de eerder al toegezegde tientallen miljoenen van het techbedrijf voor de regio.

ASML betaalt aanzienlijk Beethoven-deel Destijds werd er afgesproken dat er van die 2,5 miljard ruim een miljard euro zou gaan naar het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio: 718 miljoen euro vanuit het Rijk. De provincie, de 21 gemeentes in de regio en het bedrijfsleven zouden samen 340 miljoen euro lappen.

Begin vorig jaar trok Den Haag met Project Beethoven flink de portemonnee om techbedrijven als ASML en NXP in Nederland te houden. Samen met de regio werd er ruim 2,5 miljard euro uitgetrokken om die bedrijven verder te laten groeien én de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Daarvan betaalt ASML nu dus een aanzienlijk deel. "We vragen regelmatig in de omgeving wat mensen van ons vinden. We horen positieve geluiden, maar we horen ook zorgen", vertelt Joost van Hees, hoofd publiek-private samenwerkingen van ASML.

'Wegen in de regio lopen vast'

Hij vervolgt: "Daarbij staat mobiliteit in de top 3. De wegen in de regio lopen vast. Dat merken we elke dag. Dit is voor niemand fijn. ASML wil bijdragen aan oplossingen voor het mobiliteitsprobleem. We willen een goede buur zijn.”

Het geld wordt onder meer gebruikt voor het aanleggen of aanpakken van deze infrastructuur in de regio:

Het nieuwe ondergrondse busstation bij Eindhoven Centraal

De snelle busverbinding HOV4, de verbinding tussen Eindhoven Centraal en de ASML-campus in Eindhoven

De Brainportlijn, de buslijn langs de A2/N2 met stops bij station Best, de ASML Campus in Velhoven, de toekomstige ASML-campus in Eindhoven en de High Tech Campus.

De verbreding van de A2/N2

Nieuwe (snel)fietspaden in de regio

ASML sponsorde eerder al meer dan zestig miljoen

Wethouder Stijn Steenbakkers, verantwoordelijk namens de Metropoolregio Eindhoven, is in zijn nopjes met de miljoenen: “Dat ASML opnieuw fors investeert laat zien hoe groot hun hart is voor de regio. Dit extra commitment is een krachtig voorbeeld van onze publiek- private Brainport samenwerking, die in Nederland uniek is. Samen zorgen we voor groei die in balans is en bijdraagt aan het welzijn, de welvaart en toekomst van onze inwoners.”

Eerder stak ASML ook al ruim zestig miljoen euro in het bouwen van extra woningen in de 21 gemeenten in de Brainportregio. Ook werd vorige week duidelijk dat de chipmachinefabrikant meebetaalt aan de komst van een Rijksmuseum in Eindhoven. Daarnaast investeerde de techgigant eerder al in talentprogramma’s voor de regio en sponsorde ASML het Brainport Partnerfonds. In een jaar tijd hebben vijftig bedrijven uit de regio zich aangesloten bij dit fonds.



Die bedrijven steken samen over een periode van 12 jaar 219 miljoen euro in de regio. Dat geld wordt gebruikt voor betere bereikbaarheid, betaalbare woningbouw, talentontwikkeling, sociaal-maatschappelijke programma’s en voorzieningen voor onder andere het onderwijs, sport en cultuur. Samen met het Rijk, de provincie, de 21 gemeenten, ASML en het Brainport Partnerfonds wordt er in totaal ruim 4,5 miljard euro geïnvesteerd.