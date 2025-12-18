Rij van 45 minuten en klanten van heel ver: gekte rond broodjesbus Maickel

Klanten die speciaal vanuit Den Haag of Assen komen voor een broodje. Een wachtrij van 45 minuten: de gekte rond de foodtruck van Maickel Bouw (34) uit Beek en Donk is compleet. “Dit is toch goud”, lacht de broodjesmaker.

Als een arts op de spoedeisende hulp met te veel koffie op, raast Maickel door zijn keukentje. Tijd om te praten heeft hij bijna niet. “Ik kom er zo aan”, belooft hij een paar keer. Of hij geen burn-out krijgt van al dat gevlieg? “Nee, alleen maar positieve energie hier”, glundert hij. “Ik kom helemaal uit Den Haag voor een broodje”, zegt een 29-jarige man die donderdag vooraan in de wachtrij in Asten staat. “We hebben het gezien op TikTok dus dan rijden we even heen en weer.”

Zij kwamen naar eigen zeggen speciaal uit Den Haag (foto: Raymond Merkx).

Klanten uit Den Haag, het Zuid-Hollandse Brielle of België: Maickel heeft ze allemaal gezien. Gekkenhuis? “Dat is het! We hebben via sociale media een groot bereik gekregen. Daarna is het ontploft.”

Met een GoPro-camera op zijn borst maakt de foodtruck-goeroe filmpjes. De gekste wachtrij? “Driekwartier ofzo”, lacht hij. Voor een broodje?! “Ja!”, schatert hij.

"Lachend staan ze in de rij."

“Eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Ze komen ook nog eens terug. Geweldig, ik heb daar geen woorden voor”, roept hij, tussen het werk door. “Lachend sluiten ze weer aan in de rij. Goud!” Met zijn foodtruck trekt hij langs verschillende plekken. Op Instagram alleen al heeft de zaak ruim 15.000 volgers. Sommige filmpjes van het maakproces van de broodjes zijn meer dan 100.000 keer bekeken.

"Je bent wel je volle pauze kwijt."

“Het is altijd druk”, vertelt klant Roy (26) uit Helmond die al twee jaar tweewekelijks komt. “In het begin was het nog wel rustig. Nu ben je wel je volle pauze kwijt”, lacht hij. Of het de moeite is? “Het blijft toch wel speciaal!” De droom van Maickel? “Brabant veroveren. Stap voor stap wil ik een foodtruck erbij.”