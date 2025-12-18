Zwaargewonde kinderen Moergestel: vader (49) blijft langer vastzitten

De vader van de twee kinderen die zaterdagavond zwaargewond werden gevonden in hun huis in Moergestel blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest donderdag met twee weken verlengd.

De 49-jarige man wordt verdacht 'van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de woning', meldde de politie eerder. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie geeft donderdag 'in verband met het onderzoek' geen verdere details over de verdenking.

De vader van de kinderen raakte zaterdagavond gewond nadat hij tegen het verkeer in reed op de A58. De politie vond na een tip later op de avond zijn twee kinderen zwaargewond in hun huis aan de Janus Rooijakkersstraat, ze hadden steekwonden. Het bleken de zoon en dochter van de spookrijder uit Moergestel te zijn.

De kinderen zijn allebei jonger dan tien jaar oud. De politie meldde zondag dat ze buiten levensgevaar zijn. De moeder van de kinderen verbleef in het buitenland en is naar Nederland gereisd.

Veel is onduidelijk over de gebeurtenissen van zaterdagavond. De politie is nog bezig met verder onderzoek.

