Strooiwagens te zwaar: op fietspad Merwedebrug deze winter niet gestrooid

Gaat het deze winter sneeuwen of ijzelen, dan is het voor fietsers op de Merwedebrug extra goed opletten geblazen. Op winterse dagen wordt er door Rijkswaterstaat namelijk niet meer gestrooid op het fietspad. De reden is opmerkelijk: de strooiwagens van Rijkswaterstaat mogen het fietspad niet meer op.

Deze week zijn er borden geplaatst door Rijkswaterstaat, de beheerder van de weg en het fietspad. Daarop wordt gewaarschuwd dat er geen 'gladheidsbestrijding' is op het fietspad.

Het fietspad over de Merwedebrug is een drukke verbinding. Vooral scholieren maken vrijwel dagelijks gebruik van het fietspad dat de gemeente Altena met Gorinchem verbindt.

Niet zwaar belasten

Sinds dit najaar mag er geen enkel voertuig meer op het fietspad komen. "Uit recente inspecties blijkt dat het beweegbaar deel van de Merwedebrug niet zwaar belast mag worden", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit."We onderzoeken of alternatieve strooimethodes, dus zonder zware voertuigen, wel mogelijk zijn."

Strooien met de hand is volgens Rijkswaterstaat geen optie. "Mede gelet op de hoeveelheid zout, 400 kilo, is dat niet mogelijk. Daarnaast strooit Rijkswaterstaat met nat zout. Nat zout werkt sneller en verwaaid niet. Als je handmatig strooit, dan moet dat met droog zout."

Gemeente is niet blij

De gemeente Altena was niet op de hoogte van het besluit van Rijkswaterstaat en is er niet blij mee. "Het plaatsen van een waarschuwingsbord zonder dat wij hier vooraf van weten, vinden wij onvoldoende. De fietspaden van de Merwedebrug worden druk gebruikt, onder andere door scholieren", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Momenteel zijn wij in overleg met Rijkswaterstaat en dringen er op aan op de fietspaden te strooien als de weersomstandigheden daar om vragen."

Ook had de gemeente graag gezien dat Rijkswaterstaat vooraf geïnformeerd had over het besluit, zodat de gemeente haar inwoners hierover op de hoogte had kunnen brengen.

Volgende winter is het probleem volgens Rijkswaterstaat sowieso opgelost. "De Merwedebrug wordt in het voorjaar versterkt. Volgende winter kan op het fietspad dus sowieso weer gestrooid worden."