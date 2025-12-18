Grote tegenvaller voor PSV-keeper Olij: maanden uitgeschakeld door blessure

Doelman Nick Olij is de komende maanden uitgeschakeld door een liesblessure. De reservekeeper van PSV zou dinsdagavond zijn officiële debuut maken in het bekerduel met GVVV maar moest in de warming-up al afhaken.

"Dit nieuws komt hard aan", zegt Olij in een bericht op de website van PSV. "Het heeft geen zin om hier lang van te balen. De knop gaat snel om. Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik in de afgelopen dagen al heb ervaren en ik ga keihard aan de slag om zo snel mogelijk weer op het veld te staan."

PSV nam Olij in de zomer over van Sparta Rotterdam. De 30-jarige keeper verloor de concurrentiestrijd bij de Eindhovenaren van Matej Kovar en belandde op de reservebank. PSV-trainer Bosz laat in het bekertoernooi vaak zijn reservedoelman spelen, waardoor Olij dinsdag tegen GVVV zijn debuut zou maken. Zover kwam het dus niet.