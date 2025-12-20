Maud verovert Nederland met succesvolle winkelketen

Ambitieus, jong en gek op kip. Maud Mol (29) runt vanuit haar kantoor in Oudenbosch haar kippenimperium ‘De Kipperij’. In amper vier jaar tijd opende ze met haar franchiseformule vijfentwintig winkels in Nederland, waarvan vier in de afgelopen maand. Wat Maud betreft, is het einde nog lang niet in zicht. “Ik zou graag willen uitbreiden naar België en Duitsland.”

Maud ontwikkelde enkele jaren geleden op haar kippengrilletje een heel assortiment aan kiplekkernijen. Op haar 22e opende ze haar eerste winkel in winkelcentrum De Burcht in Breda. “Het eerste weekend na de opening moesten alle winkels dicht vanwege de coronamaatregelen. We hadden voor onszelf geen beter moment kunnen bedenken. Want vanaf toen gingen de thuisbezorgingen meteen door het dak”, vertelt Maud. Na twee jaar testen, proeven en bijschaven in Breda werd in 2021 de eerste franchise vestiging geopend in Tiel. Inmiddels zijn er winkels in onder meer Groningen, Maastricht en Hengelo. De meest recente vestingen werden deze maand geopend in Hoofddorp en Vught. De Kipperij is nu de op een na grootste kippenfranchise in Nederland.

De onderneemster groeide op in Stampersgat. "Ik ben een echte Brabantse. Vroeger als dansmarieke was ik gek op carnaval en ik beschouw mezelf nog steeds als een echte Bourgondiër." Samen met haar man Jacco heeft Maud grootse plannen voor de toekomst. “We willen met onze winkelketen doorgroeien. Het einde is nog lang niet in zicht.” In het kantoorpand van de onderneemster aan de Bosschendijk in Oudenbosch ruikt alles nog nieuw. “We moeten het nog verder wat aankleden, want we zitten hier nog maar sinds mei dit jaar. Maar het is een fijne plek om ons bedrijf verder uit te bouwen.”

Maud bedacht al op jonge leeftijd dat ze een eigen winkelketen wilde opzetten. Maud: “Ik heb een opleiding voor kinderopvang gevolgd. Toen ik afgestudeerd was, bleek daar destijds nauwelijks werk in te vinden. De keuze om voor onszelf te beginnen was toen snel gemaakt.” Het was Maud die met het idee kwam om kippenproducten te gaan verkopen. “In alle culturen houden mensen van kip. Je kunt er eindeloos mee variëren en het is duurzamer dan rund- of varkensvlees. Ik ben er zelf ook dol op.”

Maud staat nog regelmatig zelf achter de toonbank

Volgens Maud draagt de thuisbezorging vanuit de winkels voor een belangrijk deel bij aan het succes van haar formule. “We zijn redelijk uniek omdat we op zondag open zijn. Mensen houden van gemak en dus is het weekend wat bezorging betreft, één van de drukste dagen.” Hoewel de winkelketen werkt met antibioticavrije kip, is een volledige overstap naar het Beter Leven-keurmerk met één ster volgens Maud voorlopig geen optie. “Ik denk niet dat de markt hier klaar voor is want vlees is nu al erg duur. Bovendien is de manier van slachten niet halal en ik wil geen klanten uitsluiten. Bewuste consumenten die biologisch willen eten, kiezen al voor de slager.”

