Handtekeningen gezet: nieuwbouw voor De Speeldoos in Vught van de baan

Na jaren van discussie is het officieel: Theater de Speeldoos komt in handen van de gemeente Vught. Donderdag werden op het podium van het theater de handtekeningen gezet onder de koopovereenkomst. Daarmee is nieuwbouw van de baan.

De Speeldoos blijft voorlopig open Voor gebruikers, leerlingen en medewerkers betekent dit dat De Speeldoos voorlopig open blijft. Samen met hen maakt de gemeente plannen voor de toekomst van het sociaal-cultureel centrum.

De gemeente neemt het gebouw op 1 september 2026 over van Stichting De Speeldoos, voor 1,5 miljoen euro. Het bestaande pand aan de Vliertstraat blijft behouden, het wordt gerenoveerd.

Tot september 2026 blijft Stichting De Speeldoos verantwoordelijk voor de exploitatie. Daarna gaat de stichting zelfstandig verder als organisatie die culturele activiteiten in Vught blijft organiseren.

'Duidelijkheid voor alle betrokkenen'

“Met deze handtekening zorgen we voor duidelijkheid voor alle betrokkenen”, zegt wethouder Mark du Maine. “We willen het gebouw behouden en renoveren, zodat De Speeldoos het vertrouwde sociaal-culturele hart van Vught blijft én klaar wordt gemaakt voor de toekomst.”

Ook voorzitter Riet Voets van Stichting De Speeldoos noemt de overeenkomst een stap vooruit. “Dankzij deze overeenkomst is de continuïteit van de buitenschoolse cultuureducatie en amateurkunsten in onze gemeente veiliggesteld. Ook waarborgen we de professionele ondersteuning door onze medewerkers.”

Plannen voor renovatie

De gemeenteraad stemde op 3 juli in met de overname. Eind januari bespreekt de raad het vervolgproces en de plannen voor de renovatie.