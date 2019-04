Einde voor De Speeldoos in Vught, maar theater gaat niet failliet

De raad vergadert over de toekomst van theater De Speeldoos in Vught. (foto: Eva de Schipper)

Het doek is gevallen voor theater De Speeldoos in Vught. Het noodlijdende theater zal verder gaan als een sociaal cultureel centrum, voor alleen amateurtoneel en cultuureducatie. Klein lichtpuntje van de avond is dat een faillissement van de Speeldoos voorlopig wel van de baan is: de gemeenteraad stelde donderdagavond namelijk een renteloze lening van 310.000 euro beschikbaar.

De Speeldoos balanceert financieel gezien al een tijdje op het randje van de afgrond. Uit onderzoek bleek eerder dat er een onderhoudsachterstand is van 4,3 miljoen euro. Ook werd zou er jarenlang 150.000 euro betaald voor professionele producties, terwijl er alleen subsidie werd gegeven door de gemeente voor amateurtheater.

Een faillissement zou alleen voorkomen kunnen worden als direct ruim drie ton beschikbaar werd gesteld door de gemeente. Dat is nu gebeurd met een renteloze lening. Maar de vraag die donderdagavond vooral rees was: wat gebeurt er hierna?

Cultureel centrum

Wethouder Toine van de Ven (Partij van de Arbeid-GroenLinks) was donderdagavond duidelijk. “Volgens het college is het nu wenselijk om een harde ingreep te doen: er een sociaal cultureel centrum van maken." De gemeente heeft volgens hem niet goed genoeg vinger aan de pols gehouden. "Als we afgelopen jaren netjes hadden gewerkt dan had zo’n sanering al veel eerder moeten plaatsvinden.”

“Gegeven is dat we niet door kunnen gaan met de theatervoorziening die er nu staat,” vond ook Dianne Schellekens van D66. “Het zou fijn zijn als het een flexibele voorziening wordt.” Met die flexibele voorziening doelt ze op een sociaal cultureel centrum bestemd voor amateurkunst en cultuureducatie.

Rug tegen muur

Want dat Vught het zonder theater zou moeten doen, dat is volgens veel partijen echt ondenkbaar. En dus staat gemeente volgens D66 met de rug tegen de muur. “Welke raad wil nou besluiten dat je een theater niet meer mogelijk kan maken?”, stelde Dianne Schellekens van D66. “Het is een voor twaalf,” vulde Gemeente Belangen aan.

De Speeldoos moet daarom inkrimpen. De knoop is nu doorgehakt: het theater stopt met het faciliteren van professionele producties en houdt het bij amateurkunst. Het gaat dus verder onder de noemer van sociaal cultureel centrum. De gemeente zou De Speeldoos in de toekomst graag overnemen, maar hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend.