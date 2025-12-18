Bijzonder vroege babyboom bij Schaapskooi, jong mannetje is de aanstichter

Een onverwachte babyboom is op komst bij De Schaapskooi in Schijndel. Vijftien schapen zijn niet uitgerekend in de lente, maar vlak na de jaarwisseling al. Een heel jonge ram bleek toch iets vruchtbaarder dan gedacht. Hij heeft straks misschien wel 25 nakomelingen.

Collin Beijk & Omroep Meierij Geschreven door

"Oh jee wat nu?", dacht vrijwilliger Hennie Hofman toen ze hoorde dat er een geboortegolf midden in de winter aan zit te komen. Want dat er midden in de winter zoveel lammetjes worden geboren, hebben ze nog nooit meegemaakt bij de Schaapskooi vertelt ze aan Omroep Meierij. Hitsig rammetje

Hoewel de lammetjes van harte welkom zijn bij de Schijndelse cultureel erfgoedlocatie, moet Hofman toch toegeven dat er een foutje is gemaakt: "Er is een lammetjesram bij de kudde gebleven. Dat ontdekten we op tijd, maar we dachten dat het geen kwaad kon." Het kleine mannetje was pas drie maanden oud. "Onze verwachting was dat hij nog niet zo vruchtbaar zou zijn", legt de vrijwilliger uit. Maar dat bleek toch even tegen te vallen, want het kleine mannetje had er zin in en bezwangerde, ondanks zijn nog jonge leeftijd, vijftien ooien.



Zo kwamen ze erachter

In oktober worden ooien, dat zijn volwassen vrouwtjes schapen, normaal gesproken gedekt door volwassen rammen. "Maar we zagen, tot onze verbazing, dat vijftien ooien niet gedekt waren."