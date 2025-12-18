Bijzonder vroege babyboom bij Schaapskooi, jong mannetje is de aanstichter
Een onverwachte babyboom is op komst bij De Schaapskooi in Schijndel. Vijftien schapen zijn niet uitgerekend in de lente, maar vlak na de jaarwisseling al. Een heel jonge ram bleek toch iets vruchtbaarder dan gedacht. Hij heeft straks misschien wel 25 nakomelingen.
"Oh jee wat nu?", dacht vrijwilliger Hennie Hofman toen ze hoorde dat er een geboortegolf midden in de winter aan zit te komen. Want dat er midden in de winter zoveel lammetjes worden geboren, hebben ze nog nooit meegemaakt bij de Schaapskooi vertelt ze aan Omroep Meierij.
Hitsig rammetje
Hoewel de lammetjes van harte welkom zijn bij de Schijndelse cultureel erfgoedlocatie, moet Hofman toch toegeven dat er een foutje is gemaakt: "Er is een lammetjesram bij de kudde gebleven. Dat ontdekten we op tijd, maar we dachten dat het geen kwaad kon."
Het kleine mannetje was pas drie maanden oud. "Onze verwachting was dat hij nog niet zo vruchtbaar zou zijn", legt de vrijwilliger uit. Maar dat bleek toch even tegen te vallen, want het kleine mannetje had er zin in en bezwangerde, ondanks zijn nog jonge leeftijd, vijftien ooien.
Zo kwamen ze erachter
In oktober worden ooien, dat zijn volwassen vrouwtjes schapen, normaal gesproken gedekt door volwassen rammen. "Maar we zagen, tot onze verbazing, dat vijftien ooien niet gedekt waren."
Dat zit zo: een ram die vrouwtjes moet bevruchten, draagt een stempel op zijn buik. Op het moment dat hij achterop een ooi klimt, zet hij met die stempel een afdruk op de billen van het vrouwtje en zo weten schapenhouders dat ze gedekt is.
"We snapten het eerst niet, maar toen zijn we gaan overleggen en hebben we ook echo's laten maken", vertelt Hofman. "En alle vijftien ongedekte ooien, bleken drachtig te zijn van het kleine ram lammetje."
Voorbereidingen
De noeste arbeid van het rammetje betekent werk aan de winkel voor de vrijwilligers van de Schaapskooi. Want binnen nu en vier weken worden de 25 lammetjes al verwacht. "We hebben de staart en het achterwerk van de ooien net geschoren, zodat we goed kunnen zien of de bevalling begonnen is. Want als ze vol in de wol zitten, zien we het echt niet."
Maar daar is het volgens Hofman niet bij gebleven. De stal is meteen in orde gemaakt en de kraamkamers zijn ingericht voor deze onverwachte geboortegolf. Om dat voor elkaar te krijgen liepen vrijwilligers de afgelopen dagen af en aan met voederbakken en stro. "Inmiddels zijn we er helemaal klaar voor", zegt ze.
Verkocht
Wie op kraambezoek wil komen, moet er wel snel bij zijn. Vanaf 1 januari kunnen de eerste lammetjes geboren worden, maar vervolgens worden ze allemaal verkocht, net als hun piepjonge vader.
De nieuwe aanwinsten zijn namelijk niet raszuiver, zoals dat officieel heet. En dat is voor De Schaapskooi nu juist heel belangrijk, want de cultureel erfgoedlocatie houdt alleen zuivere oud-Hollandse schapenrassen.