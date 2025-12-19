Datalek: gemeente Eindhoven deelt persoonsgegevens met openbare AI-websites

Medewerkers van de gemeente Eindhoven hebben een datalek veroorzaakt door persoonlijke gegevens van inwoners en medewerkers te uploaden op openbare AI-websites. Het is voor de gemeente onduidelijk hoe groot het datalek is.

De gemeente Eindhoven stond sinds maart 2023 twee jaar onder verscherpt toezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat ze datalekken te laat had gemeld en persoonsgegevens te lang bewaarde. In de tussentijd ging de gemeente aan de slag om privacy- en beveiligingsmaatregelen te verbeteren. Ook werd er onderzoek gedaan naar extern dataverkeer en werd er een steekproef gedaan, zo blijkt uit een raadsinformatiebrief die donderdag is gedeeld. Documenten van Jeugdwet en cv's

Uit die steekproef bleek dat er bestanden met persoonlijke gegevens naar openbare AI-websites zoals ChatGPT zijn gestuurd. Denk aan Jeugdwetdocumenten, interne verslagen en cv's. De documenten zijn met name afkomstig van afdelingen die te maken hebben met zorg en ondersteuning aan inwoners. Het datalek is op 23 oktober gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanaf dat moment mochten medewerkers geen gebruik meer maken van openbare AI-websites. Een extern adviesbureau heeft het datalek onderzocht en de gemeente geadviseerd over hoe ermee om te gaan.