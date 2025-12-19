Rob Jetten uitgeroepen tot politicus van het jaar

D66-leider Rob Jetten is door het WNL-programma Goedemorgen Nederland uitgeroepen tot politicus van het jaar. De Udenaar won in oktober overtuigend de Tweede Kamerverkiezingen. D66 werd daarmee voor het eerst de grootste partij in de Tweede Kamer. Jetten kan de eerste premier van de partij worden.

"Ik denk dat de mensen blij werden van onze positieve campagne, met grote concrete plannen voor het land", reageert Jetten op de uitverkiezing. Henri Bontenbal van het CDA eindigde op de tweede plaats, gevolgd door PVV-leider Geert Wilders. Zij werden vorig jaar nog gezamenlijk uitgeroepen tot politicus van het jaar.

Onderzoeksbureau Ipsos I&O deed voor Goedemorgen Nederland een representatieve steekproef onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Jetten werd met 20 procent duidelijk het vaakst gekozen als 'beste politicus van 2025'.

De ondervraagden noemen hem 'verbindend, positief, helder en iemand die niet op de man speelt'. Ook vinden ze het vaakst dat hij de beste visie voor het land heeft.