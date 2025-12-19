Kringloopwinkel afgebrand na afsteken rotjes: 'Dat deed iedereen hier'
Een flinke brand maakte in 2023 een einde aan de Kringloopwinkel Best. Andere bedrijven in het verzamelgebouw aan de Industrieweg liepen forse schade op. Volgens justitie is Eindhovenaar Collin de V. (20) daar verantwoordelijk voor. De officier eiste daarom vrijdag zes maanden cel voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur tegen hem.
Het bleek een dolle avond te zijn geweest op zondagavond 21 mei 2023 in de kringloopwinkel. Een vriend van Collin woonde wegens omstandigheden in de winkel en Collin ging een avondje bij hem ‘chillen’. Maar heel ‘chill’ ging het er niet aan toe. Beide jongemannen staken flink wat vuurwerk af in de winkel vol met tweedehands spullen. “Dat deed iedereen daar”, vertelde Collin over de omstandigheden destijds. “Er lag ook vaak vuurwerk.”
Collin zat er rustig bij in de rechtbank, deze vrijdag. Hij gaf meteen toe dat ze vuurwerk hadden afgestoken en bier hadden gedronken. Binnen staken ze kleine rotjes af en buiten zware knallers. Gek genoeg stond alleen Collin vrijdag terecht en is de zaak tegen zijn vriend geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Justitie denkt namelijk dat alleen Collin verantwoordelijk is voor de brand. Hij stak binnen overal rotjes af en stopte die ook in afgedankte spullen, zoals pannen en glaswerk, waardoor de scherven door de lucht vlogen. Ook zijn op filmpjes op zijn telefoon knallen te horen en flinke vlammen te zien. ‘Fucking mongool’ en andere kreten zijn te horen.
Ieder weldenkend mens snapt dat dit brand kan veroorzaken, oordeelde de officier van justitie. Maar zelf hield Collin bij hoog en laag vol dat hij onschuldig is. “Ik heb steeds goed gecheckt of het allemaal goed ging”, vertelde Collin. “Ik heb geen vuur gemaakt of iets aangestoken met die gasbrander waarmee we het vuurwerk afstaken.”
Collin geeft zijn vriend de schuld en omgekeerd is dat ook het geval. Maar de officier van justitie was zeker van haar zaak. “Collin heeft tussen de banken in de winkel vuurwerk afgestoken en er kwamen smeulende resten in verschillende delen van het pand terecht”, beschreef ze hoe de brand volgens haar is ontstaan. “Een bank vat niet zomaar vlam en de twee mannen waren als enige daar binnen. En de brand ontstond kort nadat Collin rotjes had afgestoken.”
Collin hield vol dat hij het niet was. “We zaten al zeker een half uur boven toen er ineens rook was”, vertelde hij. “En toen was het al te laat om te blussen.”
De officier zag ook wel dat Collin niet de bedoeling had om het hele gebouw in de fik te steken. “Maar iedereen weet dat als je in een pand met meubels en stoffen rotjes gaat afsteken er een goede kans is op brand.”
Ze wil niet dat Collin de cel in gaat, omdat hij na een lange, moeilijke periode eindelijk een goed ritme en werk heeft. Een celstraf zou die positieve ontwikkeling doorkruisen, meende ze. Daarom eiste ze de zes maanden cel geheel voorwaardelijk. Wel moet Collin een behandeling ondergaan, vindt ze. Daarnaast eiste ze een taakstraf van 240 uur.
Klein dingetje was nog de enorme schade die is ontstaan door de brand. Een buurman kreeg 198.000 euro van de verzekering vergoed, maar dat dekte niet alle kosten. Hij komt nog 79.000 euro te kort, liet hij weten, en die schade probeert hij nu op Collin verhalen.
De uitspraak in deze zaak is op 13 januari.
