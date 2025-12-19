Kringloopwinkel afgebrand na afsteken rotjes: 'Dat deed iedereen hier'

Een flinke brand maakte in 2023 een einde aan de Kringloopwinkel Best. Andere bedrijven in het verzamelgebouw aan de Industrieweg liepen forse schade op. Volgens justitie is Eindhovenaar Collin de V. (20) daar verantwoordelijk voor. De officier eiste daarom vrijdag zes maanden cel voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur tegen hem.

Het bleek een dolle avond te zijn geweest op zondagavond 21 mei 2023 in de kringloopwinkel. Een vriend van Collin woonde wegens omstandigheden in de winkel en Collin ging een avondje bij hem ‘chillen’. Maar heel ‘chill’ ging het er niet aan toe. Beide jongemannen staken flink wat vuurwerk af in de winkel vol met tweedehands spullen. “Dat deed iedereen daar”, vertelde Collin over de omstandigheden destijds. “Er lag ook vaak vuurwerk.”

Collin zat er rustig bij in de rechtbank, deze vrijdag. Hij gaf meteen toe dat ze vuurwerk hadden afgestoken en bier hadden gedronken. Binnen staken ze kleine rotjes af en buiten zware knallers. Gek genoeg stond alleen Collin vrijdag terecht en is de zaak tegen zijn vriend geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Justitie denkt namelijk dat alleen Collin verantwoordelijk is voor de brand. Hij stak binnen overal rotjes af en stopte die ook in afgedankte spullen, zoals pannen en glaswerk, waardoor de scherven door de lucht vlogen. Ook zijn op filmpjes op zijn telefoon knallen te horen en flinke vlammen te zien. ‘Fucking mongool’ en andere kreten zijn te horen.

Ieder weldenkend mens snapt dat dit brand kan veroorzaken, oordeelde de officier van justitie. Maar zelf hield Collin bij hoog en laag vol dat hij onschuldig is. “Ik heb steeds goed gecheckt of het allemaal goed ging”, vertelde Collin. “Ik heb geen vuur gemaakt of iets aangestoken met die gasbrander waarmee we het vuurwerk afstaken.”