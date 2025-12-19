Hoe een vloerkleed en kerstboom de onveiligheidsbeleving veranderen

Een onguur ogend tunneltje Breda wordt vrijdagavond tijdelijk omgetoverd tot een gezellige huiskamer met bank, kerstboom en vloerkleed. Het is een actie van de Dolle Mina's. Ze willen ermee aantonen dat een onveilig aanvoelende plek simpel kan veranderen in een aangename plek.

Het is vaker gedaan door de vrouwelijke actiegroep. Ze pikken er plekken uit die door de omgeving als onveilig wordt ervaren en zetten daar vervolgens wat huisraad neer samen met wat gezellige actievoerders en het onprettige gevoel verdwijnt.

Onveilige plekken zouden niet normaal moeten zijn, is de boodschap van deze Dolle Mina's. Dat is de reden om deze vrijdagavond de Emertunnel in Breda een make-over te geven. Omrijden om deze onprettige plek te vermijden, hoeft dan niet.

De Emertunnel gaat van het Bredase centrum naar Prinsenbeek. Jolande de Vos van de Dolle Mina's in Breda vertelt dat er zo'n tien vrouwen meedoen. "We zullen in een huiselijke sfeer gesprekjes aanknopen met wandelaars en fietsers. Het zal natuurlijk veel gaan over hun onveiligheidsgevoel."

Nu speelt het onveilige gevoel een belangrijke rol. "Iets wat onveilig voelt, hoeft in de praktijk ook niet onveilig te zijn", zegt Jolande. "Cijfers heb ik niet over vervelende ervaringen in deze tunnel, want er wordt lang niet altijd een melding gedaan."

Onveilig ervaren

Feit blijft dat omwonenden en gebruikers van de tunnel deze plek als onveilig ervaren. "Nu hangen hier best veel lampen dus dat is al goed", zegt Jolande. "Maar er staan hier hoge struiken en verderop ontbreekt de verlichting en het overzicht op de omgeving."

De actie in Breda krijgt zondag navolging in Eindhoven. Daar wordt op de kortste dag van het jaar de Kruisstraattunnel voor even veranderd in een huiskamer.