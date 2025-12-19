Twee doden (22) bij heftig ongeluk in Liessel, bestuurder krijgt taakstraf

Tim B. (22) uit Asten heeft vrijdag een leerstraf van 50 uur en een werkstraf van 120 uur gekregen voor een ongeluk met twee doden in Liessel, twee jaar geleden. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. Ook mag hij drie jaar niet autorijden.

Bij dat ongeluk in Liessel kwamen twee jaar geleden twee jonge mannen van 22 uit Asten om het leven. Ze zaten in de auto bij Tim B. en zijn vriendin, toen de auto in een slip raakte en op een boom botste. Tim en zijn vriendin kwamen er nog redelijk vanaf, maar hun twee vrienden overleden beiden na het ongeluk. En dat was de schuld van Tim, oordeelt de rechtbank.

Tim (nu 22) was op zondag 23 oktober 2023 met zijn vriendin en zijn vrienden Dominiek en Abdiraman, ofwel Appie (beiden 22) op pad in het grensgebied van Brabant en Limburg. Een vriend in een andere auto chillde gezellig mee.

De dag begon bij een visvijver en eindigde op de Heitrak in Liessel op een boom. Dominiek overleed al die zondagavond in het ziekenhuis in Nijmegen tijdens een operatie. Appie vocht nog twee weken voor zijn leven in datzelfde ziekenhuis, maar de intensieve behandeling bleek toch tevergeefs.

Tim vertelde tijdens de zitting dat eigenlijk alles normaal was die zondag. Ze waren met z’n vieren op weg naar Liessel om een frietje te eten. Hij reed altijd wel wat harder, gaf hij toe, en dat was die dag zo’n 90 tot 100 kilometer per uur waar je 80 mag.

Maar de officier van justitie vond eigenlijk niks normaal aan Tims rijgedrag. Hij heeft echt een berg fouten gemaakt, zo oordeelde ze op basis van het politie-onderzoek: