Twee doden (22) bij heftig ongeluk in Liessel, bestuurder krijgt taakstraf
Tim B. (22) uit Asten heeft vrijdag een leerstraf van 50 uur en een werkstraf van 120 uur gekregen voor een ongeluk met twee doden in Liessel, twee jaar geleden. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. Ook mag hij drie jaar niet autorijden.
Bij dat ongeluk in Liessel kwamen twee jaar geleden twee jonge mannen van 22 uit Asten om het leven. Ze zaten in de auto bij Tim B. en zijn vriendin, toen de auto in een slip raakte en op een boom botste. Tim en zijn vriendin kwamen er nog redelijk vanaf, maar hun twee vrienden overleden beiden na het ongeluk. En dat was de schuld van Tim, oordeelt de rechtbank.
Tim (nu 22) was op zondag 23 oktober 2023 met zijn vriendin en zijn vrienden Dominiek en Abdiraman, ofwel Appie (beiden 22) op pad in het grensgebied van Brabant en Limburg. Een vriend in een andere auto chillde gezellig mee.
De dag begon bij een visvijver en eindigde op de Heitrak in Liessel op een boom. Dominiek overleed al die zondagavond in het ziekenhuis in Nijmegen tijdens een operatie. Appie vocht nog twee weken voor zijn leven in datzelfde ziekenhuis, maar de intensieve behandeling bleek toch tevergeefs.
Tim vertelde tijdens de zitting dat eigenlijk alles normaal was die zondag. Ze waren met z’n vieren op weg naar Liessel om een frietje te eten. Hij reed altijd wel wat harder, gaf hij toe, en dat was die dag zo’n 90 tot 100 kilometer per uur waar je 80 mag.
Maar de officier van justitie vond eigenlijk niks normaal aan Tims rijgedrag. Hij heeft echt een berg fouten gemaakt, zo oordeelde ze op basis van het politie-onderzoek:
- Tim had te veel alcohol op voor een beginnend bestuurder: 0,27 promille in plaats van 0,2
- Hij reed zeker 120 kilometer per uur, blijkt uit onderzoek van de politie
- Hij reed met veel te hoge snelheid door een flauwe bocht en paste zijn rijstijl niet aan. Er stonden bomen dicht op de weg en er lagen plassen
- En met drie passagiers in de auto wordt een auto ook een stuk zwaarder en gaat eerder slippen.
Een politieagente die Tim tegemoet reed in die bocht, werd bijna geraakt toen hij met veel te hoge snelheid te veel naar links uitweek. Nadat hij bijna op haar auto was gebotst, trok hij te hard aan het stuur en begon te slingeren. Zijn Volkswagen Scirocco raakte de stoeprand van een bushalte en ging nog harder slingeren.
De agente zag het in haar spiegels gebeuren: daarna raakte de auto met de rechter zijkant twee bomen en tolde daarna om zijn as en knalde keihard met de andere zijkant op een derde boom.
Dominiek en Appie, die achterin zaten, waren er het ergst aan toe, zag ook de vriend, die pal achter hen reed en als eerste bij de plek des onheils aankwam. Tim had ‘slechts’ een klaplong, gebroken ribben en een gebroken neus. Zijn vriendin had een gescheurde lever.
De rechtbank ziet geen bewijs dat Tim harder reed dan de honderd kilometer per uur, die hij zelf toegaf. Maar dat is volgens de rechtbank nog steeds te hard, gezien het natte wegdek, de bomen en de drie medepassagiers die de auto zwaarder en lastiger te corrigeren maken. Tim had zijn snelheid moeten aanpassen, oordeelde de rechtbank.
De rechtbank ziet ook dat Tim dit ongeluk natuurlijk ook niet heeft gewild en moet leven met het idee dat twee van zijn vrienden dood zijn door zijn schuld. Hij was destijds 20 en had net een jaar zijn rijbewijs. De rechtbank ziet ook dat hij een lichte vorm van autisme heeft en daarom is hij volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld.
Tim moet een leerstaf van 50 uur volgen bij So-Cool om zijn gedrag beter te leren begrijpen. Daarnaast krijgt dus een taakstraf van 120 uur en vier maanden jeugddetentie voorwaardelijk. Ook is hij drie jaar zijn rijbewijs kwijt.
