PSV kan in Utrecht Eredivisie-record pakken: 'Een bijzondere statistiek'

PSV kan komende zondag een Eredivisie-record verbreken. Bij winst op FC Utrecht is de veertiende uitoverwinning op rij een feit en dat is in 69 jaar Eredivisie geen enkele club gelukt. Trainer Peter Bosz: “Je krijgt er geen prijzen voor, maar het zegt wel iets over waar je mee bezig bent. Het is een bijzondere statistiek.”

Een verklaring voor de uitstekende reeks in uitwedstrijden heeft Bosz niet. “Ik weet niet of we het thuis moeilijker hebben, want ook uit zijn er lastige wedstrijden. Misschien dat clubs tegen ons voor eigen publiek meer naar voren durven te spelen en dat we daardoor ruimte krijgen.”

"Belangrijkste is drie punten."

Het record is een mooi doel om het jaar 2025 mee af te sluiten. “Maar het belangrijkste is dat drie punten ons weer een stap helpen richting het kampioenschap. Het zal mijn humeur aan het kerstdiner voor een groot deel bepalen”, zegt Bosz die niet in wilde gaan op de tegenvallende prestaties van Ajax en Feyenoord. “Het is voor ons de grootste uitdaging om ervoor te zorgen dat we niet de fouten van vorig seizoen maken. Dat is makkelijk gezegd, maar we moeten er uiteindelijk staan.” Tegen FC Utrecht mist Bosz wel een flinke lijst aan spelers. Zo zijn Ismaël Saibari, Anass Salah-Eddine en Adamo Nagalo bij de Afrika Cup, zijn Alassane Pléa, Ruben van Bommel en Myron Boadu nog geblesseerd en staat er een vraagteken achter de inzetbaarheid van Mauro Junior. “Ik hoop dat Mauro er gewoon bij is in Utrecht. Met het gif in zijn spel is hij zo belangrijk voor PSV.”

"Als je goed genoeg bent, kun je spelen."

Door de vele blessures is er mogelijk weer een plek in het elftal voor het 17-jarige talent Noah Fernandez. “Hij heeft op trainingen laten zien wat hij kan, maar ook in de beker tegen GVVV. Als je goed genoeg bent en dat op zijn leeftijd, dan kun je spelen.” Reservedoelman Nick Olij liep afgelopen week een liesblessure op en ligt er maanden uit. Als het aan Bosz ligt, komt er geen nieuwe keeper bij. “Achter Matej Kovar hebben we met Niek Schiks en Tijn Smolenaars twee talentvolle doelmannen. Ik heb er alle vertrouwen in, al heb ik daar niet de laatste stem in.”