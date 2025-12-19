Geen sneeuw met kerst: wel zon en later mogelijk ijs
Krijgen we een witte kerst of niet? Ieder jaar wanneer Kerstmis in beeld komt, duikt die ene vraag weer op. Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza heeft het verlossende antwoord en een paar leuke weetjes over een witte kerst.
Nee, we krijgen geen witte kerst. Zo, dat antwoord is eruit. Leuker kan Wouter het niet maken, maar met wat geluk kunnen tussen kerst en oud en nieuw de schaatsen uit het vet, troost hij de teleurgestelden.
Wel zon, geen sneeuw
“Het is niet zo dat het met kerst niet koud genoeg is voor een witte kerst,” zegt Wouter. “Zeker in de nachten komen we onder het vriespunt en overdag zitten we er net iets boven. Maar er valt geen neerslag en dus geen sneeuw. De zon schijnt wel, dat is ook lekker.”
Na de kerst daalt de temperatuur verder. “Zeker de nachten zijn koud, misschien halen we wel min vijf of min zeven. Nadeel is dat het waait en dat is niet handig voor de ijsgroei. Dat we nu uit een relatief warme periode komen, waarin het water nog niet erg is afgekoeld, helpt ook niet”, tempert de weerman de verwachtingen.
Hoopvol
“Maar met de juiste omstandigheden, dus ondiep water in de luwte, is er een kans op schaatsen”, klinkt het toch hoopvol.
Hoopvol is Wouter ook over de kans dat we ooit nog een witte kerst krijgen, ondanks alle klimaatperikelen. “Het klopt dat het aantal sneeuwdagen per jaar flink gedaald is. Waar het er ooit dertig waren, zijn het er nu nog maar een paar”, klinkt het rationeel uit zijn mond.
Andere spelregels
“Aan de andere kant weet je het nooit. We hebben bijna dertig jaar geen witte kerst gehad”, gaat hij verder. “Na 1981 duurde het tot 2009 en 2010 voordat we weer twee jaren achter elkaar een witte kerst hadden.”
“Misschien moeten we ook minder strenge regels hanteren wanneer we het een witte kerst noemen,” zegt hij oplossingsgericht. “In België hoeft maar één kerstdag wit te zijn en dan spreken ze daar al van een witte kerst. Hier moeten beide dagen wit zijn, dat maakt wel een flink verschil.”
Niet erkende witte kerst
Nu hij het over witte kerst‑regels heeft, gaat Wouter helemaal los. “Het kan zijn dat Limburg of Groningen een witte kerst heeft, maar dat telt niet als het in De Bilt groen blijft. Het moet ook twee dagen een aaneengesloten sneeuwdek zijn, dus zonder zichtbare groene of bruine stukken. Misschien moeten we hier soepeler in zijn of wordt het dan valsspelen?” vraagt hij zich hardop af.