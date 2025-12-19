Geen sneeuw met kerst: wel zon en later mogelijk ijs

Krijgen we een witte kerst of niet? Ieder jaar wanneer Kerstmis in beeld komt, duikt die ene vraag weer op. Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza heeft het verlossende antwoord en een paar leuke weetjes over een witte kerst.

Nee, we krijgen geen witte kerst. Zo, dat antwoord is eruit. Leuker kan Wouter het niet maken, maar met wat geluk kunnen tussen kerst en oud en nieuw de schaatsen uit het vet, troost hij de teleurgestelden. Wel zon, geen sneeuw

“Het is niet zo dat het met kerst niet koud genoeg is voor een witte kerst,” zegt Wouter. “Zeker in de nachten komen we onder het vriespunt en overdag zitten we er net iets boven. Maar er valt geen neerslag en dus geen sneeuw. De zon schijnt wel, dat is ook lekker.” Na de kerst daalt de temperatuur verder. “Zeker de nachten zijn koud, misschien halen we wel min vijf of min zeven. Nadeel is dat het waait en dat is niet handig voor de ijsgroei. Dat we nu uit een relatief warme periode komen, waarin het water nog niet erg is afgekoeld, helpt ook niet”, tempert de weerman de verwachtingen.