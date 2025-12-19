Schrik bij bouw nieuwe flats: 'Straks word ik helemaal ingesloten'

Boris Ljevar woont in de rijtjeshuizen die bij de flats staan. Hij is een van de inwoners die juridische stappen gaat ondernemen namens de buurt. "Aan beide kanten van mijn huis staan al twee flats, nu komt daar nog een hoge bij, vlak voor mijn neus. Straks kijk ik tegen drie muren aan, alsof ik word opgesloten”, vreest hij.

Ljevar is vooral boos over de werkwijze van de gemeente. Volgens hem kwamen de bouwplannen als een grote verrassing. “Ik snap echt wel dat er nieuwe huizen bijgebouwd moeten worden”, zegt hij. “Maar de gemeente was al jaren bezig met deze plannen. Ze worden pas gepresenteerd nu ze af zijn, terwijl de wijk graag had meegedacht.”

Vooral het feit dat Helmond-Oost volgens de buurtbewoners al een hoog aandeel sociale huur heeft, en er met dit project nog meer sociale huurwoningen bijkomen, is een doorn in het oog. "Er zijn ook veel wijken in Helmond waar weinig sociale huur is. Nu zorgt het voor druk op de leefbaarheid in onze wijk, we horen graag van de gemeente waarom ze dat niet beter verdelen."

De flats aan de weg naar Deurne zijn beschilderd met felle muurschilderingen die de grijze kolossen een vrolijker uiterlijk geven. Om de flats heen liggen nu brede groene stroken. Dat is de plek waar de nieuwe woningen moeten komen, met daarvoor een grote parkeerplaats. "De wethouder zie dat dit stuk groen 'geen kwalitatief groen is' en dat er 'vooral hondenpoep ligt'. daar ben ik het niet mee eens", zegt Ljevar stellig. "Kinderen spelen hier, mensen ontmoeten elkaar op deze strook. Je kunt dat niet wegzetten als onbelangrijk."

Hij hoopt dus dat de gemeente toch rekening gaat houden met de wensen van de buurt: "Bijvoorbeeld met lagere flats en een parkeerplaats eronder in plaats van ervoor. Want we begrijpen heus wel dat er meer woningen bij moeten."