28 relschoppers PSV-kampioensfeest krijgen stadion- en gebiedsverbod

28 mensen hebben een gebiedsverbod gekregen vanwege hun rol bij de rellen tijdens het kampioensfeest van PSV op 18 mei. Dit heeft de burgemeester van Eindhoven besloten. Daarnaast heeft de KNVB alle relschoppers een landelijk stadionverbod opgelegd voor minstens drie jaar.

De gebiedsverboden gelden tijdens thuiswedstrijden van PSV, kampioenswedstrijden en een eventuele huldiging. Voor zeven mensen geldt het verbod twee jaar, voor eenentwintig mensen één jaar. Bij overtreding moeten zij vijfhonderd euro betalen.

Agenten gewond

Op 18 mei 2025 werd PSV landskampioen. Een groep relschoppers ging die dag in de omgeving van het Philips Stadion de confrontatie aan met de politie en gooide zwaar vuurwerk naar voorbijgangers. Bij de ongeregeldheden raakten veertien agenten gewond door geweld. Op de dag zelf werden tweeëntwintig mannen aangehouden.​

Nog negen verdachten worden gezocht voor hun betrokkenheid bij de ongeregeldheden. De politie heeft in oktober opnieuw herkenbare foto’s van relschoppers gedeeld.