‘Here we go’: Joey Veerman lijkt PSV te verruilen voor Fenerbahçe

Joey Veerman staat op het punt PSV op zeer korte termijn te verlaten. De Turkse topclub Fenerbahçe is volgens meerdere bronnen bereid de winterse afkoopclausule in het contract van de middenvelder te activeren. Ook Veerman zelf zou er al uit zijn met de club, waardoor er binnenkort naar verwachting minstens twintig miljoen euro richting Eindhoven gaat, meldt transferexpert Fabrizio Romano.

Met zijn kenmerkende 'Here we go!' maakte de Italiaanse journalist het nieuws vrijdagmiddag bekend. Hiermee zegt hij dat alles in kannen en kruiken is.

Dat er interesse uit Turkije voor Veerman was, werd eerder deze week al bekend. Peter Bosz wilde er vrijdag niet veel over kwijt op de persconferentie voorafgaand aan FC Utrecht - PSV.

Afkoopclausule

Nu blijkt de transfer er toch echt van te komen. In het contract van Veerman stond deze winter een afkoopclausule, waardoor PSV niks te zeggen heeft als een club dat bedrag wil betalen. Fenerbahçe staat op het punt om de afkoopsom, die volgens Romano meer dan 20 miljoen euro bedraagt, te betalen.

Joey Veerman zou zelf ook al akkoord zijn met de club uit Istanboel, waardoor niks de transfer meer in de weg lijkt te staan.

De transfermarkt gaat pas op 1 januari open, dus in principe zou PSV komende zondag in Utrecht nog gebruik kunnen maken van de spelmaker.