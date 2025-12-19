Navigatie overslaan

Politie tast nog steeds in het duister na dood Lars (18)

Vandaag om 18:43
Een voorbijganger vond Lars vrijdagnacht rond halfvier (Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink. Foto inzet: BMC Berlicum).
Nog steeds is er veel onduidelijkheid over de dood van Lars (18). Hij werd afgelopen vrijdagnacht dood gevonden in Maren-Kessel. De politie heeft iedereen gesproken die in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 december over de Kesselseweg reed, maar dat heeft tot nu toe nog niet geleid tot een conclusie wat er met hem is gebeurd.

Lars kwam rond tien over twee 's nachts aan op de Kesselseweg. Dat is vlak bij de plek waar hij rond half vier dood gevonden werd door een voorbijganger. Hij zou zijn overreden en zat op dat moment niet op zijn fiets.

De recherche deed uitgebreid onderzoek naar de voertuigen die in die periode over de Kesselseweg reden. Getuigen en mogelijke verdachten zijn verhoord en meerdere auto’s zijn grondig onderzocht.

Geen misdrijf
De afgelegde verklaringen worden nog verder onderzocht en het onderzoek naar de dood van Lars loopt door. De politie heeft geen aanwijzingen dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Eerder werd een 23-jarige automobilist uit Maren-Kessel aangehouden, maar hij bleek niet verantwoordelijk voor de dood van Lars en is daarom geen verdachte meer.

Ook in Opsporing Verzocht
De politie kreeg eerder tips binnen. De zaak werd dinsdagavond behandeld in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.

