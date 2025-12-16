Automobilist geen verdachte meer na dodelijk ongeluk 18-jarige Lars

De 23-jarige man die vrijdagnacht werd aangehouden na een dodelijk ongeval in Maren-Kessel is geen verdachte meer. Uit onderzoek blijkt dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood de 18-jarige Lars uit Berlicum. Dat meldt de politie.

De politie laat dinsdag weten dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van Lars en dus geen verdachte meer is.

Lars werd vrijdagnacht rond halfvier door een voorbijganger gevonden op de Kesselseweg in Maren-Kessel. Twintig minuten later werd een 23-jarige bestuurder uit Maren-Kessel aangehouden. Hij werd zondag al vrijgelaten, maar bleef verdachte .

Het is nog altijd niet duidelijk wat er die fatale nacht precies is gebeurd. Wel meldde de politie zaterdagavond dat Lars op de weg is overreden en op dat moment niet op zijn fiets zat. De politie is op zoek naar mensen die vrijdagnacht tussen half een en vier uur over de Kesselseweg reden.

‘Warme en oprechte persoonlijkheid’

Lars speelde voor voetbalclub BMC in Berlicum en was daar ook jeugdtrainer. Zaterdag werden alle thuiswedstrijden afgelast. Op de website van de club is te lezen dat Lars altijd klaarstond voor anderen.

“Hij was meer dan alleen een gewaardeerde teamgenoot, een vertrouwd gezicht binnen de club en iemand die met zijn inzet en betrokkenheid een blijvende indruk heeft achtergelaten. Zijn enthousiasme, sportiviteit en aanwezigheid op en rond het veld zullen door velen worden gemist.”

Volgens de mensen binnen de vereniging was hij buiten het voetbal ook sterk betrokken bij het dorp. “Velen kenden hem als een warme, oprechte persoonlijkheid die altijd klaarstond voor anderen.” Woensdag staat de club stil bij het overlijden van Lars.