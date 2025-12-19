Vliegtuigbom in Eindhoven wordt pas over weken weggehaald

De vliegtuigbom die vrijdag werd gevonden tijdens werkzaamheden tussen de Vestdijk en het station in Eindhoven, wordt pas na eind januari ontmanteld. Dat laat de gemeente weten. Het gaat om een Britse 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog.

“Wij voeren momenteel gepland onderzoek uit naar explosieven in de bodem”, licht een woordvoerder toe. Dat onderzoek maakt deel uit van het bouwrijp maken van het terrein en loopt volgens planning door tot eind januari.

"Pas als het onderzoek helemaal afgerond is, hebben wij voldoende gegevens om een plan te maken voor ontmanteling van de vandaag aangetroffen bom." Volgens de gemeente is de situatie wel veilig.

De omgeving was vrijdag na de vondst volledig afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de vliegtuigbom veiliggesteld. Er wordt zand over de bom gelegd, zodat er rijplaten overheen kunnen worden gelegd.