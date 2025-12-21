De kruisspin zit eerst in een heel aaibaar wit bolletje, weet Chris nu

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected]. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan gestikte coniferen, baby eekhoorn en een eicocon van een kruisspin. Deel een van deze Stuifmail is zaterdag al gepubliceerd.

Een eicocon kruisspin (foto: Chris van der Rijt)

Gevonden tussen de afgevallen bladeren een wollig bolletje, wat is het?

Chris van der Rijt was bladeren aan het opruimen in zijn tuin (nooit doen!) em kwam daarbij een wollig bolletje tegen en dus wilde hij weten wat het was. Volgens mij is het een cocon van een kruisspin waarin eitjes van die spin zitten. Vrouwtje kruisspin maakt in de herfst zo’n eicocon, die dan dient als een beschermend spinsel waarin de eitjes veilig de winter doorkomen. Zulke eicocons zien er dan uit als een pluizig, wollig bolletje geelwit of gelig spinsel. In die cocons liggen honderden kleine, meestal oranje of gele eitjes. De vrouwtjes kruisspinnen zoeken daarna beschutte en verborgen plekken op om daar de cocons neer te leggen. Mooie plekken zijn naden en kieren van huizen, maar ook bladeren of onder schors van vooral dode bomen. Na de winter, meestal rond mei, komen de eitjes uit. Direct na het uitkomen van die eitjes vormen de kleine gele spinnetjes vaak een dichte klont. Bij verstoring stuiven ze alle kanten op, om later weer bij elkaar te komen. Als je nu zo’n eicocon vindt, kan je die het beste laten liggen. De kruisspinnen die in mei uitkomen zijn nuttige insecteneters voor je tuin.

Taxus met bruine naalden (foto: Frans Kapteijns)

Op diverse coniferen bruine naalden en takken aangetroffen, hoe kan dat?

Bob van Soolingen heeft in zijn tuin een schakering staan aan coniferen (naaldbomen) met prachtige volle takken en mooie naalden. Plotseling ontdekte hij bruine naalden in een paar coniferen en hij vroeg zich af wat de oorzaak was van dat bruin worden. Volgens mij heeft dat te maken met het stikken van de bomen (verzuipen) door teveel aan water. We hebben afgelopen jaren (jaar) een lange periode gehad met een hele hoge grondwaterstand. Vaak was dit lokaal omdat door verstening het water daar niet weg kon. Dit stikken bij bomen ontstaat doordat de wortels vol zitten met water en dus niet de nodige zuurstof op kunnen zuigen om te ademen. Wortels hebben namelijk zuurstof nodig voor hun stofwisseling. Is de bodem zo nat en zelfs bovengronds waterplekken ontstaan, dan gaan de wortels verdrinken. Maar ook het opnemen van voedsel kan niet meer plaatsvinden, ondanks dat er voldoende voedsel in de bodem zit. Het gevolg van dat stikken is dat in de boom bruine naalden of bij loofbomen bruine bladeren komen te zitten. Vroegtijdig kan je dat al waarnemen doordat de naalden / bladeren aan de randen bruin beginnen te verkleuren.

Een Aziatische hoornaar (foto: Thea Martens)

Mooi beestje op het, is het een hoornaar?

Thea Martens zag op 24 november een mooi beestje op het raam zitten en dat diertje zat vrolijk naar binnen te gluren. Thea vroeg zich af welk beestje erop haar raam heeft gezeten. Zelf dacht ze aan een hoornaar, maar wist niet welke. Wat zij gezien heeft, is heel duidelijk een Aziatische hoornaar. Het insect op het raam heeft een geelzwarte kop met zwarte ogen. Ook is het borststuk van het insect voornamelijk zwart en het achterlijf is vooraan zwart en naar achter toe geel. Kortom, heel duidelijk een Aziatische hoornaar. Deze soort komt hier steeds vaker voor en op internet kan je er heel veel artikels over vinden. De eerste Aziatische hoornaar werd in ons land door een imker op 20 mei 2017 ontdekt in Raamsdonk.

Een Aziatische hoornaar (links) en een Europese hoornaar (rechts)

De andere hoornaar in ons land is de Europese hoornaar, zie het verschil op de foto, is een mooi geel insect met een rood borststuk en een geelrode kop. Wil je meer weten over de Aziatische hoornaar, dan is deze link het meest betrouwbaar.

Een jonge eekhoorn (foto: Ricky Baarendse)

In het noorden van Frankrijk jong diertje aangetroffen, maar wat is het?

Ricky Baarendse was in het noorden van Frankrijk op vakantie toen zij plotseling een diertje vond bij de overkapte voordeur en haar vraag is of ik kan zeggen wat het was. Ik vermoed een jonge eekhoorn. Waarom die keuze? Het kopje spreekt mij vooral aan als zijnde een kopje van een eekhoorn. Helaas stond in het bericht van Ricky niet hoe de omgeving eruit zag en dus is het wat lastig inschatten of daar ook eekhoorns leefden. Voor de rest heeft het diertje ook allerlei lichamelijke kenmerken waardoor ik denk dat het een baby eekhoorn is. Ik ben dan ook reuze benieuwd wat de luisteraars en lezers vinden en dus zie ik graag reacties tegemoet.

Een gele luzernevlinder (foto: Marianne Wijten)

Rubriek mooie foto’s Einde zomer gelukt om een prachtige eerste gele luzernevlinder bij de Hogerwaardpolder kunnen fotograferen. Prachtige vlinder, die de fotografe super blij maakte, foto Marianne Wijten Navest.