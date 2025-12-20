Inwoners Moerdijk willen hogere vergoeding als hun dorp verdwijnt

Inwoners van Moerdijk gaan de honderd procent compensatie voor huiseigenaren aanvechten en willen 350 procent vergoeding als hun dorp moet verdwijnen. Dat meldt EenVandaag. Het dorp dreigt te verdwijnen door de komst van meer industrie. De inwoners hebben een advocaat in de arm genomen om een hogere vergoeding waar te kunnen maken.

"Je hebt hier natuur dichtbij, een haven, de kleinschaligheid van het dorp. Het geeft kinderen een geborgen gevoel, ze groeien op in veiligheid", zegt Marianne Quik, voorzitter van het Bewonerscollectief Moerdijk.

Ze is lovend over het prettige woonklimaat in haar dorp Moerdijk. "En natuurlijk: je woont naast een industrieterrein, maar daar merk ik als inwoner niks van." Het plan is dat de 1100 dorpsbewoners nog de komende jaren kunnen blijven wonen in het dorp. In 2028 begint de bouw van nieuwe energiestations in het gebied, die in 2033 af moeten zijn.

