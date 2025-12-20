Deze zussen zijn zeer talentvol in de ring: 'We motiveren elkaar'

De vader van Zoë en Tara Vogels uit Geffen vond kickboksen een goede sport voor zijn dochters om zich te kunnen verdedigen. Het werd een hobby die flink uit de hand liep.

Zoë (16) heeft inmiddels de switch gemaakt naar het boksen, waar ze deze week de Europese titel onder 17 jaar pakte. Haar drie jaar oudere zus Tara is ook een heel groot (kick)bokstalent. “Tijdens trainingen geven we elkaar nog weleens een klap, maar we hebben eigenlijk nooit ruzie.” Indruk

Als Zoë de Knockout Boxing Club in Den Bosch binnenloopt, krijgt ze de ene na de andere felicitatie. Tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland maakte ze veel indruk door de titel te pakken. “In de finale moest ik tegen een meisje van wie ik eerder had verloren. We hadden een duidelijk gameplan en ik wist dit keer te winnen. Als eerste rende ik naar mijn zus om het te vieren. Het was een ongelofelijk gevoel, het besef kwam pas een paar dagen later.” Zus Tara noemt de titel een geweldig moment. “Mijn vader en ik zijn de grootste fans van Zoë. Ik heb hard geschreeuwd om te laten horen dat ze toeschouwers heeft. Al zal ze niet hebben gehoord wat ik zeg, want ze luistert alleen naar haar coach.”

"Zonder haar had ik nooit dit niveau bereikt."

Zoë was vijf jaar toen ze voor het eerst ging kickboksen. Tara ging mee en elf jaar later trainen ze nog steeds samen, zes keer per week. “Het was eerst alleen kickboksen, maar bij Albert Kraus in Oss ben ik zes jaar geleden ook met boksen begonnen", zegt Zoë. "Door blessures richt ik me sinds dit jaar alleen op boksen. Dat ik samen met Tara train, is heel leuk. Ze heeft wel een andere stijl, maar daar leer ik van. We motiveren elkaar, zonder haar had ik nooit dit niveau bereikt.” De drie jaar oudere Tara pakte in de jeugd de wereldtitel kickboksen, maar staat nu op het punt om zich meer op het boksen te richten. Vorig jaar deed ze in Amerika mee aan het WK onder 20 jaar. “Het was een leuke ervaring om tegen de top van de wereld te mogen boksen. Het is toch echt een andere sport dan kickboksen, dat is heel technisch en veel lomper. Bij boksen ga je op zoek naar openingen om punten te scoren”, zegt de 19-jarige Geffense die ook traint met onder andere Liz Thijssen en Mahmoud Al Chabtoun. De sportieve ambitie van beide zussen is om in de wereldtop mee te gaan draaien. Zoë: “Het zou mooi zijn om de grote toernooien als een EK en WK te halen. En de Olympische Spelen is voor iedere amateurbokser een droom.”

"Wil natuurlijk geen klappen krijgen van mijn zus."

Tara is het daarmee eens. “Zoë bokst bij de junioren en kan daar veel ervaring opdoen. Ik zie haar helemaal opbloeien. Ik zit al bij de elite, maar heb nog genoeg tijd om me daar verder te ontwikkelen. Deze Europese titel van Zoë motiveert me nog meer. Ik wil natuurlijk straks geen klappen krijgen van mijn zus.” Beide zussen steunen elkaar door dik en dun, maar is het altijd koek en ei in huize Vogels? Zoë: “We hebben nooit ruzie, alleen tijdens trainingen weleens. Dan kan er weleens een klapje worden uitgedeeld”, zegt ze lachend. Tara: “Er is zelfs weleens een vliegende elleboog voorbij gekomen. Maar daarna is het altijd snel goed tussen ons hoor.”