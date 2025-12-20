86-jarige Frans tilt honderden kilo's en sleept wereldtitel binnen

De meeste 86-jarigen doen het rustig aan. Maar voor Frans van Beers uit Boxtel geldt dat niet. Hij werd afgelopen week in Zuid-Korea wereldkampioen gewichtheffen in drie disciplines en nam drie medailles mee naar huis. De 86-jarige traint pas een half jaar, maar stoppen? Daar is geen sprake van.

“Ja, die hebben ze allemaal om mijn nek gehangen in Korea”, lacht Frans, terwijl twee medailles ter grootte van een taartbord om zijn nek bungelen. “Ik ben wereldkampioen in drie disciplines, en van twee heb ik ook nog het wereldrecord”, vertelt hij in het tv-programma Brabants Buske. “Dus ik kan er weer even tegen, hè.” De 86-jarige Frans glundert nog na van zijn overwinning. Afgelopen week keerde hij terug van het IDFA Masters World Championships in Zuid-Korea. De sportschool waar de grijze spierbundel uit Boxtel traint, is versierd met vlaggetjes met ‘welkom thuis’ en een tekening van Frans met een kerstmuts op. In zijn koffer: drie zware medailles. Wereldkampioen

“Hij is wereldkampioen, dus beter dan dit wordt het niet”, zegt trainer Nikolas T. Mendez trots. Frans traint pas een half jaar onder begeleiding. “In zijn klasse is hij praktisch uniek. Wereldwijd kun je ze bij alle gewichthef-federaties mensen van zijn leeftijd misschien op één hand tellen. Dat maakt het bijzonder.”

Voor Frans draait het niet alleen om spierballen kweken en ijzer pompen. “Je kunt wel een zwaar gewicht wíllen tillen, maar als het in je hoofd niet goed zit, lukt dat niet”, zegt hij. “Het zit niet alleen in de spieren, het zit ook in de geest.”

Een spandoek gemaakt voor Frans (Foto: Omroep Brabant.)