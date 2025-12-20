Niels Zonneveld wint van oud-wereldkampioen op WK darts

Niels Zonneveld heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de derde ronde van het WK darts. In het Londense Alexandra Palace was de 27-jarige darter uit Helvoirt met 3-1 te sterk voor Michael Smith, de wereldkampioen van 2023.

Zonneveld deed vier keer eerder mee aan het WK van de Professional Darts Corporation (PDC), maar won pas één wedstrijd. Zijn doel was om daar dit voor hem vijfde WK verandering in te brengen en dat is gelukt. In de eerste ronde was de Helvoirtenaar overtuigend met 3-0 te sterk tegen de Nieuw-Zeelander Haupai Puha.

Zaterdagavond stond Michael Smith tegenover hem, al is de Engelsman qua niveau niet meer de Smith die in 2023 de wereldtitel pakte. Zonneveld pakte in een volgepakte zaal de eerste set, waarna de Engelsman terugkwam. De Brabander sloeg vervolgens toe in de derde en vierde set: 3-1. Daarmee staat hij in de derde ronde, een unicum voor Zonneveld.

Michael van Gerwen kan de tweede Brabander in de derde ronde worden. De Vlijmenaar dart dinsdag 23 december tegen William O’Connor.