Docu over euthanasie 17-jarige Milou meest bekeken van het jaar op NPO Doc

"Milou’s wens was dat ze gehoord zou worden. Ik vind dat me dat goed is gelukt. Het vervult me dat ik haar verhaal heb kunnen vertellen", vertelt de maker van de documentaire Bart Hölscher tegen L1.

De documentaire gaat over de 17-jarige Milou uit Bavel. Na jaren van vechten tegen haar psychische klachten, verdriet en pijn koos ze op 22 oktober 2023 voor euthanasie. Niet alleen de weg naar haar dood wordt op indringende wijze in beeld gebracht, ook wat haar dood daarna allemaal teweeg heeft gebracht.



In eerste instantie had Hölscher niet door dat zijn documentaire de best bekeken was. "Ik was een paar dagen weg en had mijn mails niet gecheckt. Maar het klopt. Tussen de ongeopende mailtjes zat er eentje van de NPO. Mijn documentaire had de meeste kijkers getrokken."



Veel reacties

De verhalenverteller schat dat hij tot nu toe in totaal zo’n 700.000 kijkers heeft bereikt. "Dat is ongelooflijk veel", zegt hij. "Ik merkte wel dat er veel werd gekeken, want ik werd overspoeld met appjes en mails over het verhaal van Milou. Mensen gaven aan het fijn te vinden om te weten dat ze er niet alleen voor staan. Ook vertelden ze dat het binnen hun families voor meer begrip heeft gezorgd."

In de documentaire zijn naast filmpjes, tekeningen en foto's ook dagboekfragmenten te horen. Die fragmenten worden voorgelzen door de stem van Milou, nagebootst met AI. "Milou's hond Puck zat in een andere kamer. Toen de nagemaakte stem van Milou te horen was, begon de hond te janken", vertelde Hölscher eerder tegen Omroep Brabant.



Bespreekbaar maken

"Ik heb echt impact gemaakt, en daar doe ik het voor", zegt Hölscher. "Het is een ontzettend moeilijk onderwerp. Ik wilde het bespreekbaar maken. Mensen met een doodswens worden vaak niet gehoord en niet begrepen. Er werd niet genoeg over gesproken."



Volgens de documentairemaker kijkt hij bij het maken van zijn films altijd naar de impact. "De verhalen die ik vertel sluiten aan bij het maatschappelijke debat."



Buitenlandse ambitie

Hölscher had verwacht dat de documentaire zou worden opgepikt, "maar dat het zo zou aanslaan, kon ik alleen maar van dromen." Hij heeft bereikt wat hij hoopte en bekijkt nu hoe hij zijn verhaal in het buitenland kan vertellen. "Want ook buiten Nederland speelt dit onderwerp. Op sommige plekken misschien zelfs nog meer dan hier."



Aan een vervolg denkt hij voorlopig nog niet. "Maar het maakt wel meer verhalen los. Mensen durven er meer over te praten. En dat is belangrijk. We moeten blijven luisteren naar de mensen die het nodig hebben."

De documentaire 'Milou strijd door' is ook te zien op Brabant+.