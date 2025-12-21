Milou's euthanasie raakt heel Nederland: docu meest bekeken op NPO Doc

De documentaire 'Milou's strijd gaat door', over het leven en de dood van de 17-jarige Milou uit Bavel is de best bekeken NPO Doc van het jaar. Dat meldt regionale omroep L1. Milou koos in 2023 voor euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden.

Cas Bergs & L1 Geschreven door

"Milou’s wens was dat ze gehoord zou worden. Ik vind dat me dat goed is gelukt. Het vervult me dat ik haar verhaal heb kunnen vertellen", vertelt de maker van de documentaire Bart Hölscher tegen L1. De documentaire gaat over de 17-jarige Milou uit Bavel. Na jaren van vechten tegen haar psychische klachten, verdriet en pijn koos ze op 2 oktober 2023 voor euthanasie. Niet alleen de weg naar haar dood wordt op indringende wijze in beeld gebracht, ook wat haar dood daarna allemaal teweeg heeft gebracht. In eerste instantie had Hölscher niet door dat zijn documentaire de best bekeken was. "Ik was een paar dagen weg en had mijn mails niet gecheckt. Maar het klopt. Tussen de ongeopende mailtjes zat er eentje van de NPO. Mijn documentaire had de meeste kijkers getrokken."

Veel reacties

De verhalenverteller schat dat hij tot nu toe in totaal zo’n 700.000 kijkers heeft bereikt. "Dat is ongelooflijk veel", zegt hij. "Ik merkte wel dat er veel werd gekeken, want ik werd overspoeld met appjes en mails over het verhaal van Milou. Mensen gaven aan het fijn te vinden om te weten dat ze er niet alleen voor staan. Ook vertelden ze dat het binnen hun families voor meer begrip heeft gezorgd." In de documentaire zijn naast filmpjes, tekeningen en foto's ook dagboekfragmenten te horen. Die fragmenten worden voorgelezen door de stem van Milou, nagebootst met AI. "Milou's hond Puck zat in een andere kamer. Toen de nagemaakte stem van Milou te horen was, begon de hond te janken", vertelde Hölscher eerder tegen Omroep Brabant.

Documentaire te zien op Brabant+ De documentaire 'Milou's strijd gaat door' is te zien op Brabant+, het gratis streamingplatform van Omroep Brabant.