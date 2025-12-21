Autobrand slaat over naar huizen in Schijndel, bewoner spreekt van aanslag

In twee huizen aan het Marjoleinhof in Schijndel woedde zaterdagnacht brand. Het vuur ontstond bij een auto voor het huis en sloeg over. Volgens bewoner Jan is er sprake van een aanslag na een ruzie die al vier maanden duurt.

Met tranen in zijn ogen en ontredderd stond Jan zaterdagnacht buiten. "Ik werd onbewust ergens wakker van toen ik ineens een oranje gloed door het raam zag." Zijn auto bleek in de brand te staan. "Ik heb meteen 112 gebeld en ben binnen gebleven. Maar niet veel later kwam de rook binnen en ben ik via de achterkant moeten vluchten."

De brand sloeg over naar zijn huis en naar het huis en de auto van zijn buren. Ook twee schuurtjes liepen schade op. Op het smalle en volgebouwde pleintje wist de brandweer te voorkomen dat heel het huizenblok in vlammen zou opgaan.

"Mijn vrouw is vier maanden geleden overleden en ik weet precies wie dit gedaan heeft", zegt Jan al snel. Volgens hem gaat het om een ruzie met de nabestaanden van zijn vrouw. "Het is al vier maanden lang trammelant." De tranen liepen over zijn wangen toen hij dit vertelde. "Ik besef dat dit heel anders had kunnen aflopen. Ik slaap hier voor, als ik niet wakker was geworden..."

De bewoners van de twee huizen konden zaterdagnacht niet thuis slapen. "Het heeft binnen gelukkig niet gebrand, maar de schade buiten is groot", zegt een woordvoerder van de brandweer. Meerdere ramen sprongen en kozijnen zijn zwartgeblakerd. Daarnaast is er rook- en waterschade. "We waren er net op tijd bij en hebben goed ingezet om erger te voorkomen." Een Kerstmis thuis lijkt voor de bewoners van de twee huizen niet haalbaar.